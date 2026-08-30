Gwiazdy zaszalały z kreacjami na koncercie! Ania Wyszkoni w intrygującym kombinezonie, a Mery Spolsky jak na plaży

Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi: Kto wystąpił na scenie?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" wrosła już na stałe w letni kalendarz imprez. W każdą niedzielę i sobotę najbardziej znani muzycy rozgrzewają polską publiczność. Wszystko zaczęło się w sobotę 20 czerwca w Bielsku-Białej. Organizatorzy zaplanowali łącznie dwanaście muzycznych widowisk w takich miastach jak Zakopane, Ełk, Lublin i Tarnów.

Tegoroczny cykl plenerowych występów nieubłaganie dobiega końca. W zeszłą sobotę 29 sierpnia scena "Lata z Radiem i Telewizją Polską" zawitała do Gołdapi. Muzycy dali show na tamtejszej Promenadzie Zdrojowej. Tego wieczoru fani usłyszeli i zobaczyli między innymi Michała Szpaka, Anię Wyszkoni, Mery Spolsky, Darię Marx, Organka, Ochmana, Sound'n'Grace, Mesajah oraz zespół IRA.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską: Mery Spolsky i Ania Wyszkoni w odważnych stylizacjach

Widzowie zgromadzeni przed telewizorami oraz tłumy na Promenadzie Zdrojowej bawili się przy doskonale znanych hitach. Jednak plenerowe koncerty to nie tylko muzyka, ale również dyskusje o wyglądzie występujących artystów. Sceniczne wybory modowe Ani Wyszkoni zawsze budzą ogromne zainteresowanie.

46-letnia wokalistka chętnie eksponuje swoją nienaganną sylwetkę. W minionym roku wywołała prawdziwą burzę niezwykle skąpymi szortami, które wielu przypominały po prostu bieliznę. Tym razem gwiazda postawiła na zabudowany, czarny kombinezon. Nie zabrakło jednak zadziornego akcentu, ponieważ strój posiadał mocne wycięcia, które odsłaniały jej talię.

Na wyeksponowanie nóg zdecydowała się z kolei Marta Surnik. Gospodyni "Pytania na śniadanie" zaprezentowała się w lśniącej, krótkiej sukience, którą urozmaicała szarfa na biodrze. Znacznie śmielszą stylizację wybrała Mery Spolsky. Jej odważny strój idealnie pasowałby do wypoczynku na słonecznej plaży.

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Quiz. Jak dobrze znasz Annę Wyszkoni? Dokończysz te piosenki? Pytanie 1 z 10 Z jakiego utworu pochodzi ten fragment piosenki: "Poczuć mi daj, że to wszystko ma sens" W całość ułożysz mnie Biegnij przed siebie Wiem, że jesteś tam Następne pytanie