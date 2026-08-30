Mistrzostwa świata U-20 kobiet w Polsce. Czy Polki powalczą o historyczny medal?

Jak wygląda terminarz mistrzostw świata U-20?

Turniej zostanie rozegrany od 5 do 27 września na stadionach w Łodzi, Katowicach, Sosnowcu oraz Bielsku-Białej. W rywalizacji wezmą udział 24 reprezentacje, które zostały podzielone na sześć grup. Awans do 1/8 finału wywalczą po dwa czołowe zespoły z każdej grupy oraz cztery drużyny z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Finał imprezy odbędzie się w Łodzi.

Reprezentacja Polski pod wodzą Marcina Kasprowicza rozpocznie turniej w Katowicach meczem z Argentyną zaplanowanym na 5 września o godzinie 15.00. Trzy dni później, 8 września o godzinie 18.00, polskie piłkarki zmierzą się z Meksykiem. Ostatnie spotkanie fazy grupowej odbędzie się 11 września o godzinie 18.00 w Bielsku-Białej, gdzie rywalem Polek będzie drużyna Beninu. Decyzja o przyznaniu Polsce organizacji turnieju zapadła w grudniu 2023 roku.

"- Mam nadzieję, że będziemy w strefie medalowej, bo to bardzo potrzebne polskiej piłce – powiedział prezes Śląskiego ZPN Henryk Kula."

Jak przygotowano infrastrukturę na mistrzostwa świata?

Władze Śląskiego Związku Piłki Nożnej podkreślają wysoką jakość infrastruktury stadionowej w regionie. W maju na obiekcie w Sosnowcu położono pierwszą w Polsce wstrzykiwaną murawę hybrydową, której koszt wyniósł około 1,2 miliona złotych. Cała inwestycja została w pełni sfinansowana przez Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA). Na każdym metrze kwadratowym boiska wykonano 2500 wstrzyknięć włókien sztucznych na głębokość 145 milimetrów.

Zastosowana technologia sprawia, że nowa nawierzchnia jest znacznie bardziej trwała od standardowych rozwiązań. Identyczne boiska posiadają światowej klasy obiekty, takie jak Camp Nou w Barcelonie czy San Siro w Mediolanie. Podobne systemy funkcjonują również na stadionach Juventusu, Manchesteru City oraz Galatasaray. Poprzednią edycję turnieju w 2024 roku w Kolumbii wygrała Korea Północna, zdobywając w ten sposób trzecie trofeum w historii.