Świetny występ Roberta Lewandowskiego w USA. Zdobył bramkę i zaliczył asystę

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski przebywał na murawie przez pełne dziewięćdziesiąt minut wyjazdowego starcia z Seattle Sounders. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie za sprawą trafień Serba Dejana Joveljicia, który pokonywał bramkarza w 12. minucie oraz na samym początku drugiej połowy. Ekipa z Chicago nie dawała jednak za wygraną i skutecznie odrabiała straty, a w obu kluczowych akcjach ofensywnych brał czynny udział polski napastnik.

Do pierwszego wyrównania doszło w 38. minucie meczu, kiedy to Robert Lewandowski obsłużył kluczowym podaniem Marena Haile-Selassie. Doświadczony zawodnik perfekcyjnie opanował futbolówkę tyłem do bramki i mimo nacisków ze strony defensora, zgrał piłkę w tempo do wbiegającego reprezentanta Szwajcarii. Kolega z zespołu wykończył akcję potężnym uderzeniem z odległości piętnastu metrów, nie dając szans golkiperowi rywali. Poniżej znajduje się wideo z tej akcji.

Wynik rywalizacji został ustalony w 82.minucie przez samego Roberta Lewandowskiego. Zawodnik popisał się niezwykle sprytnym strzałem głową z okolic końcowej linii boiska, precyzyjnie celując w boczny róg bramki. Co ciekawe, bardzo zbliżone technicznie trafienie zanotował niedawno w narodowych barwach przeciwko reprezentacji Albanii podczas decydujących barażów o awans na piłkarskie mistrzostwa świata.

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Dorobek 38-latka w obecnym sezonie Major League Soccer wynosi już cztery zdobyte bramki. Dodatkowo dołożył jedno trafienie w pucharze Leagues Cup, z którym jednak jego klub zdążył się już ostatecznie pożegnać. Zespół popularnych „Strażaków” z Chicago utrzymuje się na trzeciej pozycji w zestawieniu Konferencji Wschodniej, gromadząc 37 punktów po dwudziestu jeden rozegranych spotkaniach. Liderem wciąż pozostaje drużyna Nashville SC z wynikiem 49 punktów na koncie. Zapis wideo z decydującym golem Polaka zamieszczono poniżej.