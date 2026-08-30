Ślubu jeszcze nie ma, a nazwisko już tak. Zaskakująca sytuacja na chrzcinach u Filipa Chajzera

Filip Chajzer szykuje się do ślubu z młodą narzeczoną

Po serii afer i skandali w zeszłym roku, Filip Chajzer zdaje się w końcu odnajdywać życiową równowagę. Były gospodarz "Dzień Dobry TVN" zapowiadał rozbrat z mediami, jednak szybko zmienił zdanie. Prezenter przeniósł się do Krakowa. Początkowo wynajmował lokum na Kazimierzu, a następnie przeniósł się do wymarzonego mieszkania w urokliwej dzielnicy Podgórze.

Do Warszawy Chajzer przyjeżdża jedynie w sprawach zawodowych. W połowie marca, z inspiracji Małgorzaty Ohme, uruchomił własny podcast. Nagrania realizował w stołecznym studiu, gdzie poznał niespełna 20-letnią Biankę – producentkę podcastów. Para zaiskrzyła od razu i wkrótce oficjalnie została parą.

Znaczna różnica wieku i doświadczeń życiowych nie stanowi problemu dla zakochanych. Spotyka się to jednak z dezaprobatą rodziny Bianki, zwłaszcza jej matki. Filip Chajzer podchodzi do tego z dystansem, określając w jednym z wywiadów całą sytuację jako "wewnętrzną sytuację rodzinną".

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Bianka z nazwiskiem Chajzer? Wpadka na rodzinnej imprezie

Mimo krótkiego stażu, już w maju Filip i Bianka się zaręczyli. Niedługo potem, na początku czerwca, Chajzer przyjął sakrament bierzmowania, co odebrano jako jasny sygnał przygotowań do ślubu. Według doniesień medialnych uroczystość zaplanowano na koniec września. Wesele ma się odbyć w krakowskiej restauracji należącej do przyjaciela prezentera, a w roli świadkowej wystąpi Małgorzata Ohme.

Pod koniec sierpnia para bawiła się na chrzcinach u znajomych. Uwagę przykuła winietka 20-letniej narzeczonej – figurowała na niej już z nazwiskiem Chajzer. Okazało się, że to wynik niewiedzy gospodarzy, którzy po prostu nie znali jej panieńskiego nazwiska. Filip Chajzer z entuzjazmem zareagował na tę wpadkę, oficjalnie witając ukochaną w rodzinie.

Byliśmy wczoraj gośćmi naszej przyjaciółki na chrzcinach. Ola nie za bardzo miała pojęcie, jak na nazwisko ma moja wspaniała narzeczona, tak więc a priori powiększyła rodzinę Chajzer. Uznaliśmy z rodzicami i siostrą, że komponuje się wspaniale - napisał pod zdjęciem winiety.

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