Polacy na US Open. Kto wyjdzie na kort jako pierwszy?

Kiedy zagrają Polacy na US Open?

Wielkoszlemowy turniej US Open w Nowym Jorku rozpoczyna się w niedzielę, a jako pierwszy z biało-czerwonych na kort wyjdzie Kamil Majchrzak. Jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie będzie serbski zawodnik Hamad Medjedović. Pojedynek ten otworzy zmagania na korcie numer 12 i zaplanowany jest na godzinę 17.00 czasu polskiego. Będzie to jedyny niedzielny występ reprezentanta Polski.

W kolejnych dniach do gry wkroczy pięcioro innych polskich tenisistów. W nocy z poniedziałku na wtorek swój mecz rozegra Iga Świątek, triumfatorka imprezy z 2022 roku, która dysponuje teoretycznie korzystną drabinką. Rozstawiona z ósmym numerem Polka zmierzy się z Chinką Xiyu Wang na Louis Armstrong Stadium o godzinie 1.00 w nocy polskiego czasu. Wcześniej w poniedziałek na obiekcie Grandstand wystąpi finalistka tegorocznego French Open Maja Chwalińska, która zagra z Amerykanką Taylor Townsend.

Z kim zagra Hubert Hurkacz?

W poniedziałek zmagania rozpocznie również Hubert Hurkacz. Polski tenisista zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dzumhurem na korcie numer 12, a spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 19.00. Na wyznaczenie dokładnych terminów czekają Magdalena Fręch, której rywalką będzie rozstawiona z numerem 14 reprezentantka gospodarzy Iva Jovic, oraz Magda Linette, grająca z brytyjską kwalifikantką Francescą Jones. Jeśli obie Polki wygrają swoje pierwsze mecze, spotkają się w bezpośrednim pojedynku w drugiej rundzie.

Niestety nie wszyscy polscy zawodnicy przebrnęli przez eliminacje. W kwalifikacjach z turniejem pożegnali się Martyna Kubka, Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa oraz Maks Kaśnikowski. Tytułów w Nowym Jorku bronią wracający po długiej przerwie spowodowanej kontuzją Hiszpan Carlos Alcaraz oraz słabiej spisująca się ostatnio Białorusinka Aryna Sabalenka. Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na 12 września, natomiast mężczyźni powalczą o tytuł dzień później.