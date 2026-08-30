Iga Świątek i Carlos Alcaraz brylowali na imprezie w Nowym Jorku. Zachwycili fanów kreacjami

Spis treści Zdjęcia z ekskluzywnej imprezy w Nowym Jorku z udziałem Igi Świątek i Carlosa Alcaraza

Iga Świątek na czas nowojorskiego turnieju po raz kolejny wybrała legendarny obiekt The Plaza, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Central Parku. Polska zawodniczka zdecydowała się na to miejsce już rok i dwa lata temu. Wówczas tłumaczyła swój stały wybór chęcią szybkiej ucieczki od potężnego, wielkomiejskiego zgiełku.

„W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej natury”

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Pięciogwiazdkowy kompleks The Plaza to ulubione miejsce noclegowe największych sław show-biznesu odwiedzających wschodnie wybrzeże USA. W mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie obiektu opublikowano fotografie, na których widać Igę Świątek w towarzystwie Carlosa Alcaraza podczas specjalnego bankietu dla gości. Gwiazdy światowego tenisa chętnie rozmawiały z uczestnikami wydarzenia. Uwadze sympatyków nie umknął fakt, że zarówno Polka, jak i reprezentant Hiszpanii wybrali na ten wieczór eleganckie, czarne i doskonale pasujące do siebie stylizacje.

Pierwszą rywalką najwyżej rozstawionej tenisistki w nowojorskiej imprezie będzie reprezentantka Chin, Xiyu Wang. Organizatorzy zaplanowali to spotkanie na noc z poniedziałku na wtorek. Kibice w Polsce będą mogli śledzić poczynania byłej liderki rankingu WTA punktualnie od godziny 1:00 w nocy naszego czasu. Poniżej prezentujemy wyjątkowe ujęcia z opisanego bankietu w legendarnym nowojorskim hotelu.

Zdjęcia z ekskluzywnej imprezy w Nowym Jorku z udziałem Igi Świątek i Carlosa Alcaraza