Julia Wieniawa skradła show w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Tylko spójrzcie, w co się ubrała!

Julia Wieniawa zachwyca w "Tańcu z Gwiazdami". Zobacz stroje Mandaryny i Majki Jeżowskiej

Zgodnie z tradycją programu, w poprzednim, piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z udziałem bliskich, nikt nie pożegnał się z rywalizacją. Zmagania o wygraną powróciły w 6. odcinku zdominowanym przez tańce latynoamerykańskie. Zanim jednak kolejni uczestnicy udowodnili swoje umiejętności taneczne na parkiecie, cała plejada gwiazd, jurorów oraz zaproszonych celebrytów dumnie pozowała fotoreporterom na czerwonym dywanie.

Stylizacje znanych i lubianych wzbudziły ogromne zainteresowanie. Iwona Pavlović zaprezentowała się w nietypowej, liliowej kreacji z pierzastymi rękawami. Marta Wiśniewska postawiła na skąpy, czerwony strój, który idealnie pasował do dynamicznej choreografii, z kolei Majka Jeżowska wyeksponowała przed obiektywami swoje zgrabne nogi. Prawdziwą furorę zrobiła jednak jurorka Julia Wieniawa, idealnie wpisując się w festiwalowy klimat prosto z Rio de Janeiro.

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Młoda aktorka zestawiła długą spódnicę z niezwykle krótkim, asymetrycznym topem, co pozwoliło jej odsłonić umięśniony brzuch oraz nogi. Tęczowy komplet, który mienił się w blasku fleszy, uzupełniał subtelny tren oraz klasyczne, czarne szpilki. Jej opalenizna i wyjątkowy strój w połączeniu z pewnym siebie spojrzeniem robiły piorunujące wrażenie.

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"Taniec z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Kto zatańczył w 6. odcinku 17. edycji?

W 6. epizodzie 19. odsłony popularnego formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczyliśmy zaciętą rywalizację dziewięciu par. Swoje umiejętności zaprezentowali: Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką, Marta Mandaryna Wiśniewska z Krystianem Rzymkiewiczem oraz Piotr Guma Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej. Na parkiecie pojawili się także Helena Englert i Roman Osadchiy, Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna, Dominik Rupiński w parze z Estelle François, Joanna Jędrzejczyk z Kamilem Kuroczką, Dominik Smaruj i Magda Tarnowska, a stawkę zamknęli Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Do tej pory z kultowym programem stacji Polsat musiały pożegnać się trzy duety. Na dziesiątym miejscu zmagania zakończyli Karolina "Kaeyra" Baran oraz Kacper Rutka, pozycję niżej uplasowali się Matteo Brunetti i Izabela Skierska, natomiast dwunaste miejsce przypadło Monice Borzym i Michałowi Kassinowi.

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