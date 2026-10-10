Mandaryna ma zaskakujące wykształcenie. Przydaje jej się w "Tańcu z Gwiazdami"

Obecna w polskim przemyśle rozrywkowym od ponad dwudziestu lat Mandaryna zaczynała jako tancerka w grupie Ich Troje. Największą sławę zdobyła jednak jako piosenkarka, wylansowała bowiem takie przeboje jak "Here I Go Again" oraz "Ev'ry Night". Nieudany występ w 2005 roku w Sopocie na jakiś czas zahamował jej muzyczną karierę i skłonił do wycofania się z show-biznesu. Wówczas artystka poświęciła się całkowicie tańcowi, otwierając własne szkoły i zasiadając w jury konkursów tanecznych, jednak dzięki prośbom fanów ostatecznie wróciła do śpiewania.

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Mandaryna zachwyca w programie "Taniec z Gwiazdami"

Obecnie kariera Marty Wiśniewskiej nabrała nowego tempa i można ją oglądać w telewizyjnym hicie "Taniec z Gwiazdami", gdzie świetnie radzi sobie na parkiecie. Mimo licznych obowiązków, artystka znajduje również czas na nagrania studyjne. Po nagraniu utworu ze swoim byłym mężem, Michałem Wiśniewskim, Mandaryna zaśpiewała również gościnnie w piosence "DNA", stworzonej przez jej syna Xaviera. Co ciekawe, edukacja gwiazdy nie wiąże się wprost z jej głównymi talentami, ale ma związek z telewizją i teatrem. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" zdradziła, że umiejętności ze szkoły pomogły jej podczas występów w serialu "Na Wspólnej".

Zaskakujące wykształcenie Mandaryny. Nie zgadniecie, jaką szkołę ukończyła

Podczas wywiadu dla "Super Expressu" Marta Wiśniewska opowiedziała o znajomości z Izą Kuną, nie kryjąc podziwu dla jej talentu aktorskiego. Wtedy też piosenkarka wspomniała o swoim własnym doświadczeniu z aktorstwem, które zawdzięcza szkole, w której się uczyła.

No i ja też skończyłam szkołę projektowania i reklamy na wydziale aktorskim, więc coś tam miałam z tym wspólnego. Niewiele, ale tak - powiedziała przed kamerą.

I rzeczywiście, popularna Mandaryna jest absolwentką policealnego Studium Zawodowego Szkoły Projektowania i Reklamy, gdzie uczyła się na Wydziale Aktorskim, funkcjonującym przy łódzkiej Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania.