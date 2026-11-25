Oskar Pietuszewski najlepszy w meczu FC Porto. Agnieszka Nowakowska w nowym teledysku zespołu Modelki

Oskar Pietuszewski, uznawany za jeden z największych piłkarskich talentów w Polsce i w całej Europie, we wtorek, 24 listopada, ponownie potwierdził swoją klasę. Po starciu 5. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Feyenoordem Rotterdam a FC Porto 18-letni reprezentant Polski został wybrany MVP spotkania, a jego akcja przyniosła jedynego gola w tym pojedynku.

Agnieszka Nowakowska w objęciach Oskara Pietuszewskiego. Gwiazda Modelek pokazała intymne zdjęcia

Udany czas zawodowy przeżywa również partnerka piłkarza, Agnieszka Nowakowska, z popularnej grupy Modelki. Zespół opublikował właśnie nowy teledysk do utworu „Nad Wisłą robi się zimno”, w którym wokalistka odgrywa jedną z głównych ról. Oprócz jej głosu uwagę w klipie przyciąga stylizacja złożona z białego stanika i białych, drapieżnych rajstop. Artystka, znana z niezwykłej urody, regularnie zamieszcza też śmiałe kadry w mediach społecznościowych.

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Oskar Pietuszewski i Agnieszka Nowakowska są parą. Wokalistka opowiedziała o ich relacji

Pierwsze, początkowo nieoficjalne doniesienia o relacji Oskara Pietuszewskiego i Agnieszki Nowakowskiej pojawiły się w sierpniu 2026 roku. Później piosenkarkę zauważono między innymi na trybunach podczas meczu Polska – Rumunia, na który założyła reprezentacyjną koszulkę z nazwiskiem Pietuszewski. Ostatecznie wokalistka potwierdziła związek na antenie radia RMF MAXX.

„Już na pierwszym spotkaniu czuliśmy, że coś z tego będzie (...) Kliknęło między nami. Mam w końcu supermiłość, superfaceta, który mnie słucha, szanuje i mam w nim ogromne wsparcie. To złoty chłopak. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Zawsze marzyłam o takiej miłości” – mówiła z wielkim przejęciem Agnieszka Nowakowska.