Julia Wieniawa na streamie u Łatwoganga! Całowała się z... Adamem Zdrójkowskim!

Julia Wieniawa przyjechała do Łatwoganga

W sobotę 25 kwietnia live'a Łatwoganga przejęła ekipa aktorska z serialu "rodzinka.pl". Z samego rana na streamie pojawili się Tomasz Karolak, Mateusz Pawłowski i Adam Zdrójkowski. Chwilę po wejściu Karolak dostał wiadomość o Julii Wieniawy, która poinformowała, że wróciła do Warszawy i również chce dołączyć do inicjatywy. Około godziny później aktorka i piosenkarka była już na streamie! Zdradziła, że akcja Łatwoganga tak bardzo ją poruszyła, że aby móc przyjechać zmieniła harmonogram prób przed koncertem na warszawskiej hali Torwar. Julia porozmawiała z innymi osobami na live. Zdradziła też, że woli karierę muzyczną od aktorskiej, a nawet zaśpiewała fragment swojego mega hitu "Nie muszę". To jednak nie koniec atrakcji!

Paulina Krupińska o hejcie na Julię Wieniawę i o budowie domu

Adam Zdrójkowski pocałował Wieniawę!

Gdy Julia Wieniawa przyjechała na live'a Łatwoganga, licznik zebranych pieniędzy przekroczył już 35 milionów złotych, ale kwota cały czas bardzo szybko rosła. Padł pomysł, aby na 37,5 milionów Adam Zdrójkowski pocałował przed kamerą swoją koleżanką z serialu "rodzinka.pl". Julia Wieniawa przyjęła wyzwanie i tak tysiące osób zobaczyło transmisję na żywo z jej pocałunku z serialowym Kubą! Screeny można znaleźć w galerii.

Łatwogang zbiera pieniądze dla chorych dzieci

Główną inspiracją dla internetowego twórcy był poruszający utwór Bedoesa 2115 nagrany z chorującą na nowotwór dziewczynką. Łatwogang postanowił zorganizować dziewięciodniową relację na żywo z myślą o małych pacjentach. Choć początkowo planował zebrać 500 tysięcy złotych na leczenie dzieci, kwota ta została błyskawicznie przekroczona. Obecnie wirtualna skarbonka wskazuje już zawrotne ponad 38 miliona złotych!