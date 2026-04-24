Kasia Węsierska na streamie u Łatwoganga. Radio ESKA wspiera największą akcję w polskim internecie!

To akcja, która już zapisała się na kartach historii polskiego internetu, a jeszcze nie dobiegła końca. Łatwogang, czyli człowiek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, czemu dowodzi chociażby jego duet z Edem Sheeranem, rozpoczął dziewięciodniowy stream na swoim kanale na YouTubie, w trakcie którego słucha w zapętleniu kawałka Bedoesa i Mai Mecan, podopiecznej fundacji Cancer Fighters, "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Podczas live'a uruchomiona została zbiórka - co ważne - bez żadnej prowizji, a znane osobowości, takie jak Doda, Wojtek Gola czy Oliwka Brazil, postanowiły dołączyć się do te szlachetnej akcji, oferując swój czas i pojawiając się na streamie. Na ten moment zebrano już ponad 16 milionów złotych! Swoją pomoc zaoferował też BiegPrzemek, uczestnik ESKA Odwołuje Zimę 2026, który przebiegł półmaraton na wizji i zdecydował na ścięcie włosów. Teraz do Łatwoganga zajrzała Kasia Węsierska z ekipą Radia ESKA.

Radio ESKA od początku wspiera fundację Cancer Fighters. Gościliśmy już w studiu Bedoesa, który nagrał z Mają diss na raka, a teraz Kasia Węsierska wspólnie z radiową ekipą zajrzała do samego Łatwoganga, by porozmawiać z twórcą o najważniejszej i historycznej już akcji. Live'a z Kasią możecie oglądać na oficjalnym kanale youtubera, do którego odnośnik znajdziecie poniżej. Bądźcie tam z nami i wspólnie zbierzmy jak największą kwotę na rzecz podopiecznych Cancer Fighters! Liczy się każda złotówka.