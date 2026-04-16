Koncert Julii Wieniawy to przesada? W pierwszym rzędzie stały nastolatki, a na scenie golizna

Adrian Rybak
2026-04-16 16:25

Julia Wieniawa kontynuuje swoją trasę koncertową, a jej ostatni występ w Toruniu wywołał falę krytyki. Na widowni, tuż pod samą sceną, pojawiło się wiele nastoletnich fanek. Internauci zwracają uwagę, że pełne golizny show nie było odpowiednie dla tak młodej publiczności.

Galeria zdjęć 18

Julia Wieniawa w ogniu krytyki za koncert

Ostatni czas to dla Julii Wieniawy pasmo wizerunkowych wyzwań. Niedawno sieć obiegły negatywne komentarze dotyczące jej stylizacji, którą wielu uznało za mało korzystną, a niektórzy internauci posunęli się nawet do krytykowania sylwetki gwiazdy. Teraz artystka mierzy się z kolejną aferą. Podobnie jak wcześniej Blanka, która spotkała się z ostrą reakcją po występie w szkole, tak i Wieniawa znalazła się w centrum dyskusji o granicach na koncertach. Jej najnowszy występ w Toruniu przyciągnął tłumy młodzieży, stanowiącej trzon jej widowni. W sieci szybko jednak zaroiło się od komentarzy, że tak przygotowane show powinno być przeznaczone dla osób dorosłych.

Czy koncert Wieniawy przekroczył granice smaku?

Materiały wideo z toruńskiego występu Julii Wieniawy jasno pokazują, że na scenie nie brakowało odważnych elementów i obnażonych ciał. Towarzyszące wokalistce tancerki zaprezentowały się w skąpych strojach przypominających bikini. Sama artystka przyjmowała prowokujące pozy, a w układach choreograficznych nie unikała bliskiego, zmysłowego kontaktu z tancerzem. To wszystko sprawiło, że w sieci rozgorzała dyskusja o nadmiernym epatowaniu seksualnością w obecności bardzo młodych widzów, którzy zajmowali miejsca w pierwszych rzędach. Oburzeni komentatorzy sugerują, że organizatorzy powinni jasno określać przedział wiekowy, do jakiego kierowane jest wydarzenie.

Trasa koncertowa Julii Wieniawy. Gdzie zagra?

Występ w Toruniu był pierwszym przystankiem na mapie trasy Światłocienie Relove Tour 2026. Poniżej prezentujemy pełną listę zaplanowanych koncertów:

  • 15.04.2026 – Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
  • 16.04.2026 – Gdańsk, Stary Maneż
  • 17.04.2026 – Poznań, Klub Muzyczny B17
  • 21.04.2026 – Katowice, P23
  • 22.04.2026 – Kraków, Klub Kwadrat
  • 23.04.2026 – Wrocław, A2 Centrum Koncertowe
  • 26.04.2026 – Warszawa, COS Torwar

Cykl występów promuje najnowsze wydawnictwo muzyczne artystki, zatytułowane "Światłocienie".

Radio ESKA Google News
