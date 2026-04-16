Koncert Julii Wieniawy to przesada? W pierwszym rzędzie stały nastolatki, a na scenie golizna

Julia Wieniawa w ogniu krytyki za koncert

Ostatni czas to dla Julii Wieniawy pasmo wizerunkowych wyzwań. Niedawno sieć obiegły negatywne komentarze dotyczące jej stylizacji, którą wielu uznało za mało korzystną, a niektórzy internauci posunęli się nawet do krytykowania sylwetki gwiazdy. Teraz artystka mierzy się z kolejną aferą. Podobnie jak wcześniej Blanka, która spotkała się z ostrą reakcją po występie w szkole, tak i Wieniawa znalazła się w centrum dyskusji o granicach na koncertach. Jej najnowszy występ w Toruniu przyciągnął tłumy młodzieży, stanowiącej trzon jej widowni. W sieci szybko jednak zaroiło się od komentarzy, że tak przygotowane show powinno być przeznaczone dla osób dorosłych.

Czy koncert Wieniawy przekroczył granice smaku?

Materiały wideo z toruńskiego występu Julii Wieniawy jasno pokazują, że na scenie nie brakowało odważnych elementów i obnażonych ciał. Towarzyszące wokalistce tancerki zaprezentowały się w skąpych strojach przypominających bikini. Sama artystka przyjmowała prowokujące pozy, a w układach choreograficznych nie unikała bliskiego, zmysłowego kontaktu z tancerzem. To wszystko sprawiło, że w sieci rozgorzała dyskusja o nadmiernym epatowaniu seksualnością w obecności bardzo młodych widzów, którzy zajmowali miejsca w pierwszych rzędach. Oburzeni komentatorzy sugerują, że organizatorzy powinni jasno określać przedział wiekowy, do jakiego kierowane jest wydarzenie.

Trasa koncertowa Julii Wieniawy. Gdzie zagra?

Występ w Toruniu był pierwszym przystankiem na mapie trasy Światłocienie Relove Tour 2026. Poniżej prezentujemy pełną listę zaplanowanych koncertów:

15.04.2026 – Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki

16.04.2026 – Gdańsk, Stary Maneż

17.04.2026 – Poznań, Klub Muzyczny B17

21.04.2026 – Katowice, P23

22.04.2026 – Kraków, Klub Kwadrat

23.04.2026 – Wrocław, A2 Centrum Koncertowe

26.04.2026 – Warszawa, COS Torwar

Cykl występów promuje najnowsze wydawnictwo muzyczne artystki, zatytułowane "Światłocienie".