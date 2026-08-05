Kuba Badach ocenia twórczość Skolima. Bez wahania wspomniał o Wodeckim

Skolim, czyli Konrad Skolimowski z Barw Szczęścia

Pochodzący z Łukowa Konrad Skolimowski, rocznik 1996, na początku swojej ścieżki zawodowej związał się z aktorstwem. Popularność na szklanym ekranie zawdzięcza głównie wcieleniu się w postać Patryka Jezierskiego w tasiemcu „Barwy Szczęścia”. Dodatkowo można go było zobaczyć w mniejszych rolach w takich serialach, jak „Korona królów” czy też „Dziewczyny ze Lwowa”.

Przełomem dla niego okazała się jednak muzyka. Prawdziwym hitem, który wywindował go na listy przebojów, był utwór „Wyglądasz idealnie”, osiągając gigantyczną popularność w sieci. Jego pozycję jako Króla Latino ugruntowały następne kompozycje, chociażby „Temperatura” i „Kiss me baby”. Dzisiaj piosenki Skolima królują w rozgłośniach radiowych w całej Polsce, a sam wokalista współpracuje z takimi gwiazdami polskiego show-biznesu jak Blanka czy Justyna Steczkowska.

Konrad Skolimowski to nie tylko wokalista, ale i obrotny biznesmen. Posiada własną stację benzynową, linię perfum, a także miejsce noclegowe w nadmorskich Międzyzdrojach. Prywatnie jest ojcem dwóch synów i stara się pilnie strzec swojej sfery rodzinnej przed blaskiem fleszy.

Juror The Voice of Poland Kuba Badach ocenia utwory Skolima

Podczas wywiadu dla serwisu Plotek Kuba Badach dyskutował o programie „The Voice of Poland”, muzyce i intensywnym koncertowaniu. W pewnym momencie padło pytanie o Skolima i jego imponującą liczbę występów na żywo. Choć na początku Badach wydał się nieco zakłopotany pytaniem, szybko zdecydował się wyrazić swoją opinię.

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- Wydaje mi się, że poziom skomplikowania jego utworów nie jest na tyle wysoki, żebym weryfikował te kryteria, o których powiedziałem przed chwilą. Uważam, że to nie są rzeczy na tyle trudne, żeby... Powiem może inaczej - Zbigniew Wodecki zwykł mawiać, że koncerty to grał Paderewski, my gramy chałtury - powiedział Badach.