Julia Wieniawa wybrała las zamiast hiszpańskiej willi. Pokazała swój leśny dom pod Warszawą [ZDJĘCIA]

Julia Wieniawa remontuje dom pod Warszawą

Obecnie Julia Wieniawa jest pochłonięta remontem swojego leśnego domu. Jakiś czas temu artystka zdecydowała się na zakup nieruchomości, która miała stanowić odskocznię od stołecznego życia. Posiadłość mieści się w okolicach Serocka, w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego. Teraz aktorka chętnie odmienia jej wnętrza.

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Wyszło przepięknie i w duchu "nie burzymy – zmieniamy". [...] Czy może być piękniej?

Wnętrza leśnego domu Julii Wieniawy

Dom wyróżnia się drewnianą konstrukcją, a jego głównym punktem jest salon wyposażony w antresolę. Do kuchni prowadzi efektowny łuk, a całe pomieszczenie jest doskonale doświetlone dzięki ogromnemu oknu. Julia Wieniawa nie zapomniała o detalach, decydując się między innymi na eleganckie, sięgające ziemi zasłony.

Dlaczego Wieniawa nie kupiła domu w Hiszpanii?

W przeciwieństwie do wielu znanych osób, aktorka nie szukała azylu w egzotycznych krajach. Jak sama przyznała, na początku brała pod uwagę zakup nieruchomości za granicą, jednak ostatecznie zmieniła zdanie.

Na początku myślałam, że to będzie zagranica. Nawet miałam taki moment, że już podpisywałem umowę w Hiszpanii, ale staram się słuchać swojej intuicji i czułam, że nie jestem do końca przekonana

Inwestycje mieszkaniowe Julii Wieniawy

Na co dzień artystka zajmuje dwupoziomowy apartament na Żoliborzu o powierzchni około stu metrów kwadratowych. Dodatkowo posiada kilka innych warszawskich mieszkań, z których czerpie zyski z wynajmu. W tym roku opublikowała ogłoszenie o wynajmie lokalu w zabytkowej kamienicy przy ulicy Koszykowej, żądając 7 tysięcy złotych za miesiąc. Wieniawa zdradziła, że to mama zaraziła ją pasją do inwestowania w nieruchomości, namawiając do zakupu pierwszego lokum już w wieku 18 lat.

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