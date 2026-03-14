Julia Wieniawa pokazała wnętrza leśnej willi. Uwagę zwracają drogie dodatki i jedno wyjątkowe pomieszczenie

Salon Julii Wieniawy z widokiem na las

Głównym punktem luksusowej nieruchomości Julii Wieniawy jest rozległy salon, z którego przez gigantyczne okna rozpościera się widok na okoliczną zieleń. Taki zabieg architektoniczny całkowicie zaciera barierę między wnętrzem a sosnowym lasem. Uwagę przykuwają przede wszystkim stalowe barierki o zaokrąglonych, miękkich kształtach, które aktorka określiła mianem „obłędnych”. To właśnie one nadają całemu pomieszczeniu unikalny wyraz. Wystrój uzupełniono starannie wyselekcjonowanymi elementami: modułową sofą w oliwkowym odcieniu, intensywnie wybarwionym perskim dywanem oraz designerskim oświetleniem. Wśród lamp wyróżnia się model stojący, wyposażony w czerwoną podstawę z kulek, przypominający nowoczesną rzeźbę.

Jasna kuchnia i sypialnia Wieniawy w drewnie

Kuchenna przestrzeń to spójna i dopracowana strefa, w której dominują jasne fronty zabudowy oraz drewniane blaty. Na podłodze ułożono klasyczny parkiet w jodełkę, co nadaje całości ponadczasowej elegancji. Dopełnieniem modnego stylu modern vintage są krzesła barowe z wiedeńską plecionką, dzięki którym pomieszczenie jest zarazem stylowe i niezwykle przytulne. Z kolei sypialnia to najbardziej kameralny punkt na mapie całego domu. Ściany i skosy wykończono tam drewnem, budując ciepłą atmosferę. Julia Wieniawa przyznaje, że to jej ulubione miejsce w willi. Wystrój łączy nowoczesne meble z przedmiotami w stylu vintage. Na łóżku znajduje się geometryczna narzuta w kolorach błękitu i intensywnej czerwieni, wprowadzająca ożywienie do tej spokojnej przestrzeni.

Prywatna siłownia, studio nagrań i designerska łazienka w willi

W rezydencji piosenkarki znalazło się również miejsce na strefę fitness oraz profesjonalne studio nagraniowe. W jednym z pomieszczeń widać nowoczesne maszyny do ćwiczeń ustawione tuż przy drewnianej ścianie. Z kolei w łazience wzrok przyciągają przesuwne drzwi z ryflowanego szkła i ułożone w jodełkę jasne płytki. Identyczna stolarka drzwiowa prowadzi do garderoby i sypialni. Gwiazda nie ukrywa zachwytu tym rozwiązaniem i podkreśla, że z usług producenta tych drzwi korzysta już od wielu lat. Za całą koncepcję wizualną leśnej willi odpowiada Ola Ziarek, architektka znana ze współpracy z polskimi celebrytami, w tym między innymi z siostrami Bohosiewicz. Stworzony przez nią projekt na wymiar łączy luksus z dobrym stylem, w pełni odzwierciedlając osobowość młodej artystki.

