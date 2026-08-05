10 lat temu Rihanna zagrała ostatni koncert w Polsce. Pod sceną plejada polskich gwiazd. Tak się zmienili!

Rihanna zapisała się na kartach historii popkultury jako jedna z najbardziej wpływowych artystek muzycznych. Jej hity, takie jak "Umbrella", "We Found Love" czy "Diamonds" odniosły sukces na całym świecie. Wokalistka od początku cieszyła się ogromną popularnością także w Polsce. Na przestrzeni lat gościła u nas czterokrotnie. Ostatnie show przed polską publicznością zagrała dokładnie 5 sierpnia 2016 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Był to tym samym największy koncert Rihanny w naszym kraju. Wielbiciele, którzy pojawili się wtedy pod sceną, nie przypuszczali, że po wydaniu "Anti" i zakończeniu towarzyszącego płycie tournée Riri niemalże zniknie ze świata muzyki. Zamiast nagrywać kolejne hity, gwiazda zaangażowała się w rozwijanie swojej marki kosmetycznej i linii bielizny, a prywatnie skupiła na wychowywaniu dzieci. Z okazji 10. rocznicy ostatniego występu Rihanny w Polsce przypominamy, kto bawił się pod samą sceną na "Anti World Tour".

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Rihanna w Polsce. 10 lat od koncertu

To dopiero było show! Rihanna wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie dokładnie 5 sierpnia 2016 roku. Gwiazda promowała wówczas album "Anti", z którego pochodzą hity "Work" oraz "Love On The Brain". Ostatni występ Barbadoski w naszym kraju przyszła obejrzeć plejada polskich celebrytów - od artystów muzycznych po influencerów. Udziałem w show w social mediach chwalili się m.in. Dawid Kwiatkowski, Maffashion oraz Jessica Mercedes.