Julia Wieniawa pozuje w seksownej bieliźnie. Piosenkarka pokazała ukryty tatuaż

Julia Wieniawa rozwija karierę i publikuje nowe zdjęcia

Należąca do grona najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia Julia Wieniawa (27 l.) doskonale wie, jak podtrzymać zainteresowanie mediów. Karierę w show-biznesie zaczynała jako nastolatka na planach filmowych, a obecnie prężnie działa również w branży muzycznej. Artystka sprawnie łączy występy na scenie z pracą aktorską oraz nagrywaniem kolejnych piosenek w studiu.

Piosenkarka nie ukrywa swojego zamiłowania do mody, a każde jej wyjście na branżową imprezę przypomina spacer po wybiegu. Gwiazda poświęca wiele czasu na utrzymanie idealnej sylwetki, wylewając siódme poty na siłowni i regularnie uczestnicząc w wyczerpujących treningach tanecznych. Od dwunastu miesięcy celebrytka jest twarzą znanej marki, dla której zaprojektowała już kilka autorskich linii bielizny.

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Julia Wieniawa pozuje w czarnej bieliźnie i pokazuje tatuaż

Celebrytka aktywnie wykorzystuje Instagram do promowania swoich projektów. Po niedawnej prezentacji kulis sesji z różowymi kompletami, w piątkowe popołudnie przyszedł czas na znacznie odważniejsze materiały. W sieci pojawiły się najnowsze fotografie, za których realizację ponownie odpowiadała fotografka Miley Bukowiecka. Jak wyznała dumna projektantka na swoim profilu, „Nareszcie wyszedł mój najbardziej wyczekiwany drop »Too Hot« [...] Eleganckie, sensualne wzory z papryczkowym motywem przewodnim. KOCHAM!”.

Na opublikowanych materiałach wideo i zdjęciach artystka ma na sobie skąpe, czarne komplety bieliźniane. Głównym elementem wizualnym tej kolekcji jest niewielka papryczka chili, zdobiąca zarówno majtki, jak i body. Uwagę internautów przykuł jednak przede wszystkim drobny tatuaż w okolicach bikini, który na jednej z fotografii celebrytka zaprezentowała w pełnej krasie, choć zazwyczaj skrzętnie go ukrywa przed światem.

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