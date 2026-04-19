Julia Walczak o zdradzie i rozstaniu z Katarzyną Zillmann. Nieoczywiste wyznanie

Rozstanie Julii Walczak i Katarzyny Zillmann to jeden z najgłośniejszych skandali w polski show-bizie, a przynajmniej w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Gwoli przypomnienia, wszystko zaczęło się, gdy wioślarka poszła do "Tańca z Gwiazdami", by reprezentować społeczność LGBTQ+. "Mam wrażenie, że Kasia w tamtym okresie była bardzo mocno poświęcona tańcowi - by nieść misję, że dwie kobiety mogą tańczyć wspólnie i przekazywać tę energię między sobą" - mówi Julia Walczak w wywiadzie dla Plejady. "To po drodze zaczęło się przeradzać w uczucie".

Widzowie szybko zauważyli, że Katarzyna Zillmann i jej partnerka sceniczna Janja Lesar bardzo się do siebie zbliżyły, a partnerka wioślarki, Juli Walczak, przestała pojawiać się na widowni. Wszystko stało się jasne po zakończeniu programu, gdy Zillmann i Lesar ogłosiły, że zakończyły swe dotychczasowe związki i tworzą obecnie szczęśliwą parę. Internet eksplodował.

PRZECZYTAJ TEŻ: Julia Wieniawa o swoim alter ego i pieniądzach. Odrzuciła lukratywną propozycję

Julia Walczak w nieoczywisty sposób podsumowuje rozstanie z Katarzyną Zillmann

W rozmowie z Plejadą Julia Walczak wyznała coś, czego wielu internautów raczej się nie spodziewało - że nie ma żalu i życzy swojej ex jak najwięcej szczęścia.

Nie jestem w stanie sobie nic zarzucić, życzę im szczęścia i tego, żeby odnalazły się dalej. Mam nadzieję, że Kasia w końcu też znajdzie szczęście - stwierdziła.

Jednocześnie przyznała, że nigdy nie "obgadała" całej tej sytuacji z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar, bo nie odczuwa takiej potrzeby.

Katarzyna Zillmann zdradziła Julię Walczak? Odpowiedź jest nieoczywista

Przed kilkoma dniami ukazał się wywiad, w którym Katarzyna Zillmann stanowczo zaprzeczała jakoby w pogłoskach o jej zdradzie było choćby ziarno prawdy.

Pojawiały się informacje wyssane z palca. Próbowałam to prostować, ale było to tak złe, że nie dawało się do tego odnieść. [...] Tylko my tak naprawdę wiemy, co się stało, i niech tak zostanie - powiedziała w rozmowie z Wysokimi Obcasami.

PRZECZYTAJ TEŻ: Mery Spolsky jest w końcu z Prokopem? Ujawniła prawdę o swoim związku

Co na to Julia Walczak? Oczywiście, pytanie o rzekomą zdradę Katarzyny Zillmann musiało paść podczas rozmowy z Plejadą. Gwiazda udzieliła jednak bardzo... konfundującej i - celowo - niejednoznacznej odpowiedzi.

Jeżeli nie doszło do zdrady, to nie doszło. Myślę, że każdy ma inne pojęcie zdrady, bo tak naprawdę zdrada to nie jest tylko dotyk, to nie jest seks, tylko ciężko powiedzieć, czym jest zdrada. Myślę, że po prostu żyjemy w takich czasach, że ludzie szukają. Jesteśmy w takim dynamicznym świecie, że te zmiany są i musimy być przygotowani, że nic nie jest na stałe - skwitowała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Natalie Portman przeszła przez piekło z byłym mężem. Teraz ogłosiła radosne wieści

