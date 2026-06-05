Michał Wiśniewski doprowadził publiczność do łez. Niezwykłe emocje na koncercie Premier

Agnieszka Woźniak-Starak otwiera muzyczny wieczór

W piątkowy wieczór, 5 czerwca punktualnie o godzinie 20:00, wystartował wyczekiwany koncert „Premiery” podczas opolskiego festiwalu.

Gospodarzami całego wydarzenia zostali Paulina Chylewska oraz Łukasz Nowicki. W muzyczny klimat wprowadziła natomiast widzów Agnieszka Woźniak-Starak.

Drugi dzień legendarnego Festiwalu Piosenki Polskiej otworzył tradycyjny konkurs muzyczny. Zanim jednak do głosu doszli tegoroczni uczestnicy, na deskach amfiteatru zaprezentowały się zeszłoroczne triumfatorki. Na scenie pojawiły się Anna Iwanek, która zdobyła nagrodę jury, a także Katarzyna Żak, uhonorowana statuetką imienia Karola Musioła.

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Michał Wiśniewski wzrusza opolską widownię, a Markowska zaskakuje w trio

Następnie rozpoczęła się właściwa rywalizacja znanych artystów. Widzowie mogli podziwiać na scenie niecodzienne zespoły muzyczne. Ogromne poruszenie wywołał wspólny występ nietypowego tria, w którym połączyli siły Patrycja Markowska, Kamil Bednarek oraz Andrzej Krzywy.

Prawdziwym punktem kulminacyjnym okazało się jednak pojawienie się na scenie lidera zespołu Ich Troje. Michał Wiśniewski zaprezentował zapowiadany od dawna utwór „Do moich dzieci”, co wywołało niesamowitą reakcję zebranych. Zgromadzeni w opolskim amfiteatrze fani nie potrafili powstrzymać łez, a telewidzowie przed ekranami odczuwali autentyczne dreszcze emocji.

Zwycięzca „The Voice of Poland” oraz inne gwiazdy w walce o nagrodę

W muzycznym starciu na premierowe piosenki bierze udział szerokie grono zróżnicowanych wykonawców.

• Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska z utworem „Fale”

• Michał Wiśniewski prezentujący kawałek „Do moich dzieci”

• Kuba Szmajkowski w piosence „Porto”

• Vix.N śpiewający „Starą Duszę”

• Formacja Poparzeni Kawą Trzy z kompozycją „Twoje oczy”

• Maciej Skiba w utworze „Wołam”

• Duet Darya i Fabijański z piosenką „Nieidealna”

• Krzysztof Iwaneczko wykonujący „Zatrzymaj się”

• Sargis z kawałkiem „Ziemia”

• Jan Piwowarczyk, czyli triumfator 16. edycji „The Voice of Poland”, w piosence „Halo Houston”

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Jubileusz Justyny Steczkowskiej zwieńczeniem wieczoru

Po zakończeniu wszystkich konkursowych prezentacji, w czasie przeznaczonym na podliczanie głosów nadesłanych przez telewidzów, zaplanowano specjalny punkt programu. Publiczność obejrzy jubileuszowy recital Justyny Steczkowskiej, która obchodzi na opolskiej scenie trzydziestolecie swojej pracy artystycznej.

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Fabijański będzie konkurować z Wiśniewskim