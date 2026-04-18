Natalie Portman przeszła przez piekło z byłym mężem. Teraz ogłosiła radosne wieści

Głośny rozwód Natalie Portman i Benjamina Millepieda

Natalie Portman i Benjamin Millepied poznali się podczas pracy nad "Czarnym łabędziem" - Millepied to bowiem francuski tancerz i choreograf, film zaś opowiadał o utalentowanej baletnicy, którą grała Portman. Zaczęli być razem w 2012 roku i ostatecznie skończyło się ślubem. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu.

Przed kilkoma laty zaczęto podejrzewać, że Portman i Millepied rozstali się. Ją fotografowano bez obrączki na palcu, jego zaś widywano w towarzystwie młodszej kobiety. I to właśnie zdrada, której dopuścił się tancerz, przesądziła o ich związku. Natalie Portman złożyła pozew o rozwód, do którego doszło w 2024 roku - i o którym rozpisywały się media z całego świata.

13

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

Obecnie Natalie Portman związana jest z producentem muzycznym Tanguyem Destable'em. Miłość połączyła ich stosunkowo niedługo po tym, jak aktorka sfinalizowała rozwód z Millepiedem. Wspólnie wychowują dwoje jej dzieci, 14-letniego Alepha i 9-letnią Amalię (oboje pochodzą z małżeństwa z tancerzem).

Natalie Portman jest w trzeciej ciąży

Wkrótce powitają jednak na świecie swoją pierwszą wspólną pociechę. Natalie Portman ogłosiła bowiem, że jest w ciąży.

Tanguy i ja jesteśmy bardzo podekscytowani. Jestem po prostu bardzo wdzięczna. Wiem, że to ogromny zaszczyt i cud - powiedziała aktorka w rozmowie z magazynem Harper's Bazaar.

Wzmianka o "zaszczycie" i "cudzie" padła w tej wypowiedzi nieprzypadkowo - ojciec Natalie Portman jest bowiem lekarzem specjalizującym się w leczeniu niepłodności. "Dorastałam, słysząc o tym, jak trudno jest zajść w ciążę. Mam tak wielu bliskich, którzy przeżyli z tym ogromne trudności, więc chcę podchodzić do tego z szacunkiem. To piękne, radosne i jednocześnie niełatwe" - wyjaśniła w tym samym wywiadzie.