Lewandowska z odsłoniętymi nogami, Wieniawa kusi ramiączkiem u Szczęsnych. Tłum gwiazd na rocznicy!

Wielka rocznica Mariny i Wojciecha Szczęsnych. Goście musieli dostosować się do jednej zasady

Uroczystość odbyła się w warszawskim Muzeum Historii Polski, gdzie Marina i Wojciech Szczęsny świętowali w gronie znajomych i najbliższych. Para młoda poprosiła gości, aby zrezygnowali z kupowania podarunków na rzecz wpłat na cele charytatywne, nadając imprezie szlachetny cel.

Anna i Robert Lewandowscy na jubileuszu. Trenerka szybko zmieniła strój

Na liście gości znaleźli się oczywiście Anna i Robert Lewandowscy. Znana sportsmenka dotarła na miejsce prosto z eventu promującego jej własną linię kosmetyków. Zdążyła się jednak przebrać, a efektami pochwaliła się, wrzucając do sieci wieczorne fotografie u boku męża.

Stylizacja Lewandowskich zachwyciła. Postawili na biel i sportową elegancję

Małżonkowie perfekcyjnie wpisali się w wytyczne dotyczące ubioru. Kapitan naszej kadry zaprezentował się w jasnym garniturze w połączeniu z koszulką i luźnymi butami. Z kolei jego żona założyła zwiewną, jasną kreację zestawioną z klasycznymi szpilkami. Ten wybór idealnie eksponował letnią opaleniznę trenerki i pasował do jubileuszowego klimatu.

Julia Wieniawa, Roksana Węgiel i plejada gwiazd. Kto jeszcze bawił się na imprezie?

Rocznica zgromadziła prawdziwą śmietankę towarzyską, w tym gwiazdy sportu i rozrywki. Obecni byli m.in. Grzegorz Krychowiak w towarzystwie Celii Jaunat, Arkadiusz Milik u boku Agaty Sieramskiej, a także Julia i Jan Bednarkowie. Oprócz nich na imprezie pojawili się Roksana Węgiel z Kevinem Mglejem, Magdalena Lamparska z mężem, Maffashion, Jessica Mercedes oraz Julia Wieniawa. Młoda aktorka wywołała ogromne poruszenie wśród fotoreporterów i internautów. Więcej ujęć można obejrzeć w naszej obszernej galerii zdjęć z tego wyjątkowego spotkania.