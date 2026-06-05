Huczna impreza Szczęsnych w Warszawie. Na ściance pozowali celebryci i znani piłkarze

Historia miłości polskiego bramkarza i popularnej wokalistki niezmiennie przyciąga uwagę fanów oraz dziennikarzy. Ich znajomość nabrała tempa bardzo szybko, a kluczowym punktem okazały się zaręczyny zorganizowane w trakcie imprezy urodzinowej artystki. Wkrótce po tym wydarzeniu para zdecydowała się na intymny ślub w słonecznej Grecji. Ceremonia zaślubin odbyła się wyłącznie w otoczeniu najbliższej rodziny i znajomych, a szczegóły tego wyjątkowego dnia długo ukrywano przed opinią publiczną.

Po całej dekadzie dzisiejsze realia są zupełnie inne. Golkiper ma za sobą oficjalną premierę filmu dokumentalnego o swojej osobie. Mimo długiego stażu małżonkowie nadal nie ukrywają wielkiego wzajemnego uczucia.

Rocznicowa impreza odbyła się 5 czerwca na terenie Warszawy. Na liście gości znalazło się wielu znanych przedstawicieli futbolu wraz ze swoimi ukochanymi. W wydarzeniu uczestniczyli chociażby Grzegorz Krychowiak w towarzystwie Celii Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską czy Jan Bednarek z żoną Julią.

Dziesiąta rocznica ślubu Mariny i Szczęsnego zgromadziła tłumy

Na evencie brylowały także osobistości z polskiej branży rozrywkowej. Wśród gości znaleźli się Roksana Węgiel u boku Kevina Mgleja oraz Magdalena Lamparska z mężem. Ponadto bawiły się tam Julia Wieniawa, Maffashion czy Jessica Mercedes. Jubileusz świętowano w naprawdę doborowym gronie.

Zdjęcia publikowane przez uczestników wydarzenia pokazują, że impreza odbywała się w klimacie tzw. „white party”. Większość gości pojawiła się w eleganckich białych stylizacjach, co najprawdopodobniej było elementem motywu przewodniego wybranego przez gospodarzy.

Miejscem uroczystości zostało Muzeum Historii Polski w Warszawie. Na przybywających czekał ozdobiony kwiatami samochód z napisem „Marina & Wojtek. 10th anniversary”, nawiązującym do rocznicy ślubu pary.