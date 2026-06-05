Opole 2026. To do nich należą PREMIERY roku. Znamy wyniki konkursu

Ruszył drugi dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który klasycznie otworzył konkurs "Premiery", w którym od lat przyznaje się nagrody dla najlepszych utworów, które niedawno miały swą premierę lub zadebiutowały w trakcie festiwalu.

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Opole 2026 - drugi dzień ruszyły. Premiery za nami

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu zmieniał się na przestrzeni ponad 60 lat swej działalności, a w 2017 roku zdecydowano, że nagrody przyznawane będą tylko w dwóch kategoriach: Debiuty i Premiery roku. Pierwszy konkurs zainaugurował tegoroczny festiwal w Opolu, a nagroda im. Anny Jantar (Karolinka) od jury powędrowała w ręce Karoliny Charko. Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków. Drugiego dnia, w piątek 5 czerwca, przyszedł czas na Premiery. O nagrody zawalczyło dziewięcioro artystów wyłonionych przez Radę Artystyczną oraz zwycięzca 16. edycji "The Voice of Poland".

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Na scenie w Opolu wystąpiły laureatki zeszłorocznych Premier - Katarzyna Żak i Anna Iwanek, a koncert poprowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. Do wygrania było 35 tysięcy złotych od jurorów oraz 30 tysięcy złotych od widzów. O nagrody zawalczyli:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska - "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański - "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko - "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy - "Twoje oczy"

Sargis - "Ziemia"

Maciej Skiba - "Wołam"

Kuba Szmajkowski - "Porto"

Vix.N - "Stara dusza"

Michał Wiśniewski - "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk - "Halo Houston"

Nagrodę konkursu "Premiery" zarówno profesjonalne jury, jak telewidzowie, przyznali Sargisowi, za piosenkę "Ziemia". Oprócz tego przyznano też nagrody dodatkowe za tekst i muzykę od stowarzyszenia ZAiKS, laureatami których zostali kolejno Dariusz Szlagor (Vix.N) i Krzysztof Iwaneczko.