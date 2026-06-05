Venus Williams zachwycona Mają Chwalińską. Wytypowała zwyciężczynię finału

Słynna amerykańska tenisistka, mająca na swoim koncie siedem tytułów wielkoszlemowych, nie kryła podziwu dla umiejętności 24-letniej Polki. Jak przyznała, bardzo podoba jej się styl gry Chwalińskiej, zwracając szczególną uwagę na kreatywność i szeroki wachlarz zagrań naszej zawodniczki. Venus Williams zauważyła, że w przeciwieństwie do wielu rywalek bazujących głównie na sile fizycznej, reprezentantka Polski potrafi znaleźć na korcie nieszablonowe rozwiązania.

𝐈𝐤𝐨𝐧𝐚 𝐓𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 chwali Maję 🤩Legendarna Venus Williams określiła Polkę "historią Kopciuszka" i swoją faworytką na finał 🤩Jak cudownie się słucha takich słów 🫶#RolandGarros #RG2026 #JazdaMaja pic.twitter.com/WQPnvliqMx— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) June 4, 2026

Williams przyznała otwarcie, że w decydującym starciu będzie wspierać polską tenisistkę. Z jej ust padła jasna deklaracja poparcia dla naszej reprezentantki przed paryskim finałem.

- Chciałabym zaznaczyć, że to ja na nią stawiałam. Wytypowałam ją do wejścia do finału. Bo jeśli tego jeszcze nie rozgryźliście, w tegorocznej imprezie zasada jest taka, że trzeba stawiać na osobę, która ma teoretycznie nie ma żadnych szans. Tak to właśnie wyglądało przez te ostatnie dwa tygodnie. Zatem muszę na Maję - tłumaczyła z uśmiechem słynna Amerykanka.

Zdaniem utytułowanej Amerykanki, postawa Chwalińskiej wnosi sporo ożywienia do rozgrywek WTA. Dowodzi to również, że wyczucie gry oraz kortowa inteligencja to skuteczne narzędzia pozwalające na osiąganie znaczących sukcesów w zawodowym sporcie.

Niebawem 25-letnia tenisistka zapisała się już na kartach historii jako pierwsza w dziejach kwalifikantka, która zagra w decydującym meczu French Open. Jej rywalką w walce o trofeum będzie Rosjanka Mirra Andriejewa, a zaskakująca droga Polki do finału to jedno z najważniejszych wydarzeń obecnego sezonu.

Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa: data i godzina finału

Finałowe starcie, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Mirrą Andriejewą, zaplanowano na sobotę, 6 maja 2026 roku. Początek decydującego meczu wyznaczono na godzinę 15:00. Rywalizację o wielkoszlemowy tytuł będzie można śledzić w telewizji na kanałach TVN i Eurosport 1, a także w internecie za pośrednictwem platform HBO Max oraz Player.pl.