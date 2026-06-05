Steczkowska wróciła na scenę po latach. Zmiana kreacji w ułamku sekundy

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-05 22:07

Justyna Steczkowska rozgrzała opolską publiczność podczas drugiego dnia Festiwalu Piosenki Polskiej. Piosenkarka zaprezentowała przekrój swojej twórczości, od starych przebojów po najnowsze, mroczne produkcje. Artystka zaskoczyła fanów szybkimi zmianami spektakularnych kreacji, od różowych cekinów, przez czarne pasy, aż po złote skrzydła.

W 2026 roku Justyna Steczkowska świętowała 30-lecie swojej pracy artystycznej na opolskiej scenie. To właśnie tam wokalistka rozpoczynała swoją karierę. Wtedy Irena Santor wypowiedziała słynne słowa: „nie zgubmy tej perły”, które z perspektywy czasu okazały się prorocze.

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Justyna Steczkowska zachwyciła w Opolu po latach nieobecności

Po kilku latach przerwy artystka powróciła do amfiteatru w Opolu. Justyna Steczkowska zorganizowała spektakularny koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności artystycznej. Jej występ w piątek, 5 czerwca 2026 roku, był po prostu oszałamiający.

Piosenkarka pojawiła się na scenie w różowej sukience wysadzanej cekinami i zaśpiewała swoje największe przeboje sprzed lat w świeżych aranżacjach. Chwilę później, bez żadnej przerwy, gwiazda wróciła w mrocznej, czarnej kreacji w towarzystwie licznych tancerzy. Zgromadzona w Opolu publiczność śpiewała razem z nią jej najnowsze utwory.

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Owacja na stojąco dla Justyny Steczkowskiej na Festiwalu w Opolu

Podczas odbierania nagrody za 30-lecie pracy artystycznej zgromadzeni w amfiteatrze wstali i odśpiewali piosenkarce tradycyjne „sto lat”.

Justyna Steczkowska nie kryła ogromnego wzruszenia i z trudem powstrzymywała łzy w tym wyjątkowym momencie.

Zwieńczeniem występu było wykonanie utworu „Gaja”, którym artystka walczyła o udział w Eurowizji. Na scenie pojawiła się niesamowita choreografia i mnóstwo tancerzy, a sama Steczkowska zdawała się unosić w powietrzu. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu
Opole 2026
Justyna Steczkowska