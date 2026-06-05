Steczkowska wróciła na scenę po latach. Zmiana kreacji w ułamku sekundy

W 2026 roku Justyna Steczkowska świętowała 30-lecie swojej pracy artystycznej na opolskiej scenie. To właśnie tam wokalistka rozpoczynała swoją karierę. Wtedy Irena Santor wypowiedziała słynne słowa: „nie zgubmy tej perły”, które z perspektywy czasu okazały się prorocze.

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Justyna Steczkowska zachwyciła w Opolu po latach nieobecności

Po kilku latach przerwy artystka powróciła do amfiteatru w Opolu. Justyna Steczkowska zorganizowała spektakularny koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności artystycznej. Jej występ w piątek, 5 czerwca 2026 roku, był po prostu oszałamiający.

Piosenkarka pojawiła się na scenie w różowej sukience wysadzanej cekinami i zaśpiewała swoje największe przeboje sprzed lat w świeżych aranżacjach. Chwilę później, bez żadnej przerwy, gwiazda wróciła w mrocznej, czarnej kreacji w towarzystwie licznych tancerzy. Zgromadzona w Opolu publiczność śpiewała razem z nią jej najnowsze utwory.

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Owacja na stojąco dla Justyny Steczkowskiej na Festiwalu w Opolu

Podczas odbierania nagrody za 30-lecie pracy artystycznej zgromadzeni w amfiteatrze wstali i odśpiewali piosenkarce tradycyjne „sto lat”.

Justyna Steczkowska nie kryła ogromnego wzruszenia i z trudem powstrzymywała łzy w tym wyjątkowym momencie.

Zwieńczeniem występu było wykonanie utworu „Gaja”, którym artystka walczyła o udział w Eurowizji. Na scenie pojawiła się niesamowita choreografia i mnóstwo tancerzy, a sama Steczkowska zdawała się unosić w powietrzu. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

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