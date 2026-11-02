Jolanta Kwaśniewska zmieniła strój po „Tańcu z Gwiazdami”. Zaskoczyła srebrną kurtką

Jolanta Kwaśniewska jako jurorka w programie „Taniec z Gwiazdami”

Specjalne odsłony programu „Taniec z Gwiazdami” gwarantują odbiorcom nie tylko rywalizację na parkiecie, lecz także zaskakujących gości. W najnowszym odcinku główną atrakcją wieczoru okazała się wizyta Jolanty Kwaśniewskiej w roli jurorki. Była pierwsza dama zasiadła za stołem sędziowskim, by wspólnie z pozostałymi ekspertami oceniać choreografie uczestników.

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Klasyczna stylizacja Jolanty Kwaśniewskiej przed kamerami

Udział tak wyjątkowego gościa bez wątpienia wyróżnił ten odcinek na tle innych. Żona byłego prezydenta od dawna uchodzi za ikonę szyku, klasy oraz doskonałego gustu. Z tego powodu widzowie oceniali nie tylko jej wypowiedzi, ale też wygląd przed obiektywami kamer.

Podczas transmisji zdecydowała się na ponadczasowe rozwiązanie. Wybrana przez nią czarna marynarka idealnie pasowała do podniosłej atmosfery tanecznego widowiska. Była pierwsza dama prezentowała się niezwykle dostojnie, a jej strój nie wymagał wielu akcesoriów, aby robić wrażenie na zgromadzonych.

Jolanta Kwaśniewska w srebrnej kurtce po nagraniach „Tańca z Gwiazdami”

Oficjalny strój nie był jednak jedynym, jaki tego dnia przygotowała Jolanta Kwaśniewska. Gdy zgasły kamery „Tańca z Gwiazdami”, była pierwsza dama zmieniła ubranie na bardziej swobodne i zdjęła wizytową marynarkę. Jej wybór padł na puchową, srebrną kurtkę, która stanowiła wyraźny kontrast dla wcześniejszego wizerunku.

Błyszczący, metaliczny materiał sprawił, że nowe okrycie wierzchnie prezentowało się bardzo kosmicznie. Taki styl całkowicie odbiegał od stonowanej czerni, w której Kwaśniewska wystąpiła na wizji. Srebrny puchowy model dodał jej wizerunkowi bardzo nowoczesnego oraz futurystycznego sznytu.

Obecność Jolanty Kwaśniewskiej na planie tanecznego programu stanowiła duże wydarzenie, a jej modowa metamorfoza po zakończeniu emisji wzbudziła dodatkowe zainteresowanie. Elegancka czerń oraz srebrna puchówka to dwie skrajnie różne koncepcje na wieczorne wyjście. Była pierwsza dama pokazała tym samym, że doskonale czuje się w zupełnie odmiennych stylistykach.