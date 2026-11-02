Andrzejki 2026 - wróżby z butami, jabłkiem i woskiem. Tradycje i pomysły na andrzejkową noc

Andrzejki obchodzone są 29 listopada, w wigilię św. Andrzeja, a w 2026 roku wypadają w niedzielę, co sprzyja organizacji weekendowych spotkań i wspólnej zabawie.

Dawniej andrzejkowe wróżby miały przede wszystkim pomóc niezamężnym pannom poznać przyszłego męża, natomiast dziś są traktowane głównie jako element listopadowej tradycji i okazja do spędzenia czasu z bliskimi.

Do najpopularniejszych zwyczajów należą lanie wosku przez klucz, ustawianie butów w kierunku drzwi, wróżenie z obierki jabłka oraz losowanie karteczek z imionami.

Andrzejkowy wieczór można urozmaicić także zabawnymi przepowiedniami dotyczącymi pracy, podróży czy marzeń, pamiętając o bezpieczeństwie podczas zabaw z gorącym woskiem i otwartym ogniem.

Skąd wzięła się tradycja andrzejkowych wróżb?

Andrzejki wywodzą się z dawnych zwyczajów ludowych, a ich historia jest związana z próbami poznania przyszłości, szczególnie tej dotyczącej miłości i małżeństwa. Wróżby odprawiano w wigilię dnia św. Andrzeja, czyli 29 listopada. Dawniej miały one bardziej osobisty i poważny charakter – wierzono, że mogą zdradzić, kto zostanie przyszłym mężem i kiedy nastąpi zamążpójście. Z czasem zwyczaj się zmienił, a andrzejkowe spotkania stały się przede wszystkim okazją do zabawy w gronie znajomych.

Współcześnie nie trzeba traktować wróżb dosłownie. Można przygotować je jako element imprezy, rodzinnego wieczoru albo spotkania z dziećmi. Wystarczy kilka prostych rekwizytów, aby stworzyć atmosferę tajemniczości i przypomnieć sobie dawne zwyczaje.

Eska Commentary | 27.10.2026

Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe

Lanie wosku przez klucz

To prawdopodobnie najbardziej znana andrzejkowa wróżba. Roztopiony wosk przelewa się przez dziurkę od starego klucza do miski z zimną wodą. Po zastygnięciu powstaje fantazyjny kształt. Następnie należy oświetlić go tak, aby na ścianie pojawił się cień. Uczestnicy zabawy próbują odgadnąć, co przypomina powstała figura i jak można ją interpretować. Wosk powinien przygotować i przelewać dorosły, z zachowaniem ostrożności.

Wróżba z butami

To kolejny popularny zwyczaj, który szczególnie dobrze sprawdza się podczas spotkań w większym gronie. Uczestnicy zdejmują po jednym bucie i ustawiają je kolejno od najdalszego miejsca w pokoju w kierunku drzwi. Następnie każdy przesuwa swój but na koniec rzędu. Osoba, której obuwie jako pierwsze przekroczy próg, według tradycji miała jako pierwsza wyjść za mąż lub się ożenić.

Wróżenie z jabłka

W tej zabawie najważniejsza jest skórka. Należy obrać jabłko tak, aby powstała możliwie długa, nieprzerwana spirala. Następnie rzuca się ją za siebie i sprawdza, jaką literę przypomina jej kształt. Dawniej wierzono, że może to być pierwsza litera imienia przyszłego wybranka lub wybranki.

Losowanie karteczek z imionami

Na niewielkich karteczkach zapisuje się imiona, a następnie składa je i umieszcza w misce lub kapeluszu. Każdy losuje jedną z nich. Według andrzejkowej zabawy wylosowane imię może należeć do przyszłej miłości. To prosta wróżba, którą można łatwo dostosować do liczby uczestników.

Jak zorganizować andrzejkowy wieczór?

Do przygotowania udanej zabawy nie potrzeba wiele. Wystarczy przygaszone światło, kilka świec ustawionych w bezpiecznych miejscach, muzyka i zestaw rekwizytów do wróżb. Można przygotować także karteczki z zabawnymi przepowiedniami na kolejny rok, losowanie symbolicznych zawodów lub zabawę polegającą na wybieraniu przedmiotów ukrytych pod kubeczkami. W przypadku dzieci warto zrezygnować z gorącego wosku i otwartego ognia na rzecz bezpieczniejszych zabaw.

Andrzejki mogą być również okazją do odtworzenia dawnych zwyczajów w nieco nowocześniejszej odsłonie. Zamiast przepowiadać wyłącznie przyszłość miłosną, można przygotować wróżby dotyczące podróży, pracy, przyjaźni czy spełniania marzeń. Najważniejsze jest to, aby potraktować je z przymrużeniem oka i zadbać o dobrą atmosferę.