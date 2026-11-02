Połącz ten kuchenny odpad z dwoma składnikami i zrób domową maseczkę. Po 10 minutach zapomnisz o suchych i spierzchniętych ustach

Suche i spierzchnięte usta to częsty problem zwłaszcza jesienią i zimą.

W codziennej pielęgnacji nie należy zapominać o ochronnych pomadkach, balsamach natłuszczających i odpowiednim nawodnieniu organizmu.

Maseczka z trzech domowych składników może skutecznie pomóc w nawilżeniu ust. Sprawdź, jak szybko ją przygotować.

Dlaczego jesienią i zimą usta wymagają szczególnej troski?

Skóra warg jest wyjątkowo delikatna. W przeciwieństwie do innych części twarzy nie posiada gruczołów łojowych, które zapewniałyby jej naturalną warstwę ochronną. Z tego powodu szybciej traci wilgoć i jest bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych. Niskie temperatury, porywisty wiatr, suche powietrze w mieszkaniach i częste zmiany temperatury mogą sprawić, że usta stają się szorstkie, zaczerwienione, a nawet zaczynają boleśnie pękać. Co gorsza, oblizywanie ich na mrozie wcale nie pomaga. Wręcz przeciwnie - może dodatkowo nasilać problem. Dlatego w chłodniejszych miesiącach warto mieć pod ręką ochronną pomadkę i regularnie stosować kosmetyki natłuszczające.

Domowy sposób na przesuszone usta. Zmieszaj te trzy składniki i zapomni suchych i spierzchniętych ustach

Okazuje się, że w domowej pielęgnacji ust, przydatne mogą być nawet skórki pozostałe po obraniu jabłek. Zamiast wyrzucać je do kosza, można wykorzystać je jako składnik prostej domowej maseczki. Jabłka zawierają naturalne związki roślinne, w tym polifenole, które wykazują właściwości przeciwutleniające. Z kolei miód jest składnikiem o właściwościach nawilżających, natomiast wazelina kosmetyczna tworzy na powierzchni skóry warstwę ograniczającą utratę wody. Połączenie tych trzech produktów może stanowić ciekawy dodatek do pielęgnacji przesuszonych warg.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

Jak przygotować maseczkę z obierek jabłek?

Przepis jest naprawdę prosty. Potrzebujesz jedynie:

skórek z jednego dokładnie umytego jabłka,

łyżeczki wazeliny kosmetycznej,

łyżeczki naturalnego miodu.

Obierki drobno posiekaj lub zblenduj na możliwie gładką masę. Następnie dodaj wazelinę i miód, po czym dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Gotową mieszankę nałóż cienką warstwą na usta i pozostaw na około 10 minut. Po tym czasie delikatnie usuń ją letnią wodą. Warto wcześniej wykonać próbę na niewielkim fragmencie skóry. Jeśli pojawi się pieczenie, zaczerwienienie lub podrażnienie, należy zrezygnować ze stosowania preparatu. Nie nakładaj też maseczki na głębokie, krwawiące pęknięcia.

Codzienna pielęgnacja to podstawa

Domowa maseczka może być ciekawym uzupełnieniem pielęgnacyjnych rytuałów, ale nie zastąpi regularnej ochrony. Warto stosować balsamy do ust zawierające wazelinę lub inne składniki natłuszczające, pić odpowiednią ilość wody i unikać odrywania suchych skórek. Spierzchnięte usta to częsty problem w chłodniejszych miesiącach, dlatego nie warto czekać, aż pojawią się bolesne pęknięcia. Prosta maseczka z obierek jabłek, miodu i wazeliny może urozmaicić domową pielęgnację. Czasem wystarczy kilka minut i produkty, które zwykle mamy pod ręką, by zadbać o delikatną skórę warg.

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