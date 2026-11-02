Liga Mistrzów. Cash na Camp Nou, a Slavia Praga podejmie Arsenal Londyn

PSG i Aston Villa w czołówce z kompletem punktów

Po trzech kolejkach Ligi Mistrzów na czele tabeli znajduje się pięć zespołów z kompletem dziewięciu punktów. Stawkę otwiera Paris Saint-Germain, które zagra na wyjeździe z Villarrealem, co będzie ich pierwszym spotkaniem w historii. Paryżanie odnieśli dziewięć zwycięstw z rzędu w różnych rozgrywkach, strzelając 30 goli.

W grupie pięciu drużyn z kompletem punktów są też po dwie ekipy z Hiszpanii i Anglii. Jedną z nich jest Aston Villa z reprezentantem Polski Mattym Cashem, którą we wtorek czeka rywalizacja z Barceloną na Camp Nou.

Czy Barcelona powstrzyma Aston Villę?

Barcelona, w której rezerwowym bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, po porażce 2:4 z PSG i 1:2 w El Clasico, odbudowała się w La Liga, pokonując Alaves 6:1. Gospodarze mają świetny bilans domowy przeciwko angielskim drużynom, nie przegrywając z nimi od prawie 20 lat. Kibice Aston Villi mogą liczyć na występ Casha, który w najbliższej kolejce Premier League będzie pauzował za kartki.

Poza PSG i Aston Villą, komplet zwycięstw mają też Real Madryt, Betis Sevilla i Liverpool. Betis zmierzy się na wyjeździe z Borussią Dortmund, która jest po remisie z Bayernem Monachium i pozostaje niepokonana na krajowym podwórku.

"Od dłuższego czasu gra przeciw nam to nic przyjemnego. Do tego, jak ostatnio w Monachium, nie poddajemy się. A kolejny nieprzegrany mecz tylko dodaje nam pewności siebie" - przyznał dyrektor sportowy BVB Lars Ricken.

Real Madryt nabiera rozpędu przed starciem z AEK

Real Madryt zagra w Atenach z AEK, a Liverpool poleci do Stambułu na mecz z Fenerbahce. Bramkarz Realu, Thibaut Courtois, podkreślił chęć podtrzymania zwycięskiej passy w Lidze Mistrzów. W środę mistrz Czech, Slavia Praga, podejmie Arsenal Londyn.

Rok wcześniej, 4 listopada 2025, Arsenal wygrał ze Slavią 3:0. W obecnej edycji Arsenal ma siedem punktów, podczas gdy czeska drużyna zdobyła do tej pory zaledwie jeden punkt i wciąż czeka na zwycięstwo w Lidze Mistrzów od września 2007 roku.

"Nie rozmyślamy o tym, że wygraliśmy sześć meczów z rzędu. Chcemy podtrzymać tę passę w Lidze Mistrzów, żeby mieć dalej komplet zwycięstw. Później czeka nas wizyta na Mestalla w Walencji, gdzie zawsze jest trudno. Jeśli wygramy oba, to niewykluczone, że udamy się na przerwę reprezentacyjną jako liderzy" - skomentował udaną serię „Królewskich” ich belgijski bramkarz Thibaut Coutois.

Mecze innych polskich piłkarzy w Lidze Mistrzów

Wśród innych spotkań z udziałem polskich zawodników warto zwrócić uwagę na mecz FC Porto z Napoli. Drużyna Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego poszuka w nim swoich pierwszych punktów, ponieważ do tej pory ponosiła same porażki.

W najciekawiej zapowiadającym się starciu stałych bywalców Ligi Mistrzów, Atletico Madryt zmierzy się z Bayernem Monachium. W historii dotychczasowych spotkań tych drużyn, goście nigdy nie zdołali odnieść zwycięstwa.