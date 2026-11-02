Jan Urban straci posadę? Włoskie media wskazują Kostę Runjaicia jako nowego selekcjonera

Słabe wyniki reprezentacji Polski. Posada Jana Urbana jest poważnie zagrożona

Przyszłość zawodowa obecnego selekcjonera nieustannie stoi pod znakiem zapytania ze względu na niezadowalające rezultaty oraz styl prezentowany przez polskich piłkarzy. Początki pracy tego szkoleniowca z drużyną narodową napawały jednak sporym optymizmem. Biało-czerwoni potrafili wówczas dwukrotnie zremisować z niezwykle mocną Holandią. Zameldowali się też w finale baraży o wyjazd na mistrzostwa świata. W decydującym starciu, mimo całkiem dobrej postawy na boisku, Polacy musieli jednak uznać wyższość Szwedów, przegrywając 2:3. Późniejszy okres przyniósł już tylko pasmo rozczarowań. Nasza kadra zaprezentowała się słabo w sparingach z Ukrainą oraz Nigerią, notując odpowiednio porażkę 0:2 i remis 2:2. Następnie przyszły mecze o punkty w ramach Ligi Narodów, w których Polacy przegrali na wyjeździe 1:3 ze Szwecją i 0:1 z Bośnią i Hercegowiną, a w domowym straciu z Bośniakami zdołali jedynie bezbramkowo zremisować. Choć wysokie zwycięstwo 6:0 nad Rumunią w Warszawie nieco poprawiło atmosferę wokół zespołu, to dorobek czterech punktów po czterech kolejkach jest rezultatem dalekim od oczekiwań fanów. Taka sytuacja sprawia, że pozycja trenera mocno osłabła, a w mediach coraz głośniej dyskutuje się o konieczności zmiany na tym stanowisku. Wcześniej na giełdzie nazwisk potencjalnych następców pojawiał się między innymi Michal Gasparik. Teraz jednak z Włoch napłynęły zupełnie nowe, zaskakujące informacje. Wskazują one, że nowym selekcjonerem polskiej kadry może zostać Kosta Runjaić, czyli uznany trener prowadzący dotychczas zespół Udinese Calcio na poziomie Serie A.

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Najnowsze doniesienia układają się w spójną całość, ponieważ włoskie media poinformowały właśnie, że Kosta Runjaić zakończył swoją współpracę z Udinese. Prowadzona przez niego drużyna notuje w obecnych rozgrywkach słabe wyniki, a czarę goryczy przelała dotkliwa porażka 2:5 z AS Romą w minionej kolejce ligowej. Informację o dymisji szkoleniowca przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio, który zakomunikował: „Kosta Runjaić został zwolniony z funkcji trenera Udinese Calcio”. Wiele wskazuje więc na to, że niemieckiego trenera czeka teraz przeprowadzka na ławkę rezerwowych reprezentacji Polski.

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Kosta Runjaić jest kandydatem na stanowisko trenera reprezentacji Polski

Taką informację zamieścił na platformie X włoski dziennikarz Nicolo Schira. Całą sprawę skomentował również ekspert od włoskiej Serie A i komentator stacji Eleven Sport, Piotr Dumanowski.

Trener Runjaić miał już propozycję z PZPN-u, ale nie był zainteresowany współpracą z obecną władzą. Ciekawe, czy coś się w tym temacie zmieniło.

Warto przypomnieć, że niemiecki szkoleniowiec doskonale orientuje się w specyfice polskiego futbolu. Przez pięć sezonów odpowiadał za wyniki Pogoni Szczecin, którą dwukrotnie doprowadził do trzeciego miejsca w rozgrywkach Ekstraklasy. Następnie przez dwa lata prowadził warszawską Legię, a z zespołem ze stolicy wywalczył Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju.

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