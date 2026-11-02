Tak wyglądali uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w dzień Wszystkich Świętych. Zaskakujący wybór!

Irena Santor i Jolanta Kwaśniewska gośćmi specjalnymi w "Tańcu z Gwiazdami"

Polsat nie zdecydował się na modyfikację programu telewizyjnego z uwagi na przypadające 1 listopada Święto Zmarłych. Tego dnia na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zameldowało się sześć pozostających w rywalizacji duetów, na które czekało podwójne zadanie. Uczestnicy musieli wykonać po dwa układy taneczne. Jeden z nich opierał się na polskich tańcach ludowych, natomiast drugi przygotowano do utworów obecnej w studiu Ireny Santor, zachwycającej w zdobionej kreacji w kolorze pomarańczowym.

Wśród gości zaproszonych przez twórców widowiska znalazła się nie tylko ceniona piosenkarka, ale również zasiadająca w jury Jolanta Kwaśniewska. Małżonka byłego prezydenta RP zajęła miejsce Julii Wieniawy, oceniając występy wspólnie z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą. Była pierwsza dama otwarcie cieszyła się z możliwości udziału w programie.

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Wyniki "Tańca z Gwiazdami" z 1 listopada. Kto przeszedł dalej?

Walka na parkiecie stała na wysokim poziomie, a sędziowie, jak to mają w zwyczaju, na zmianę chwalili i krytykowali występujących. Na czele tabeli uplasowali się Helena Englert oraz Roman Osadchiy z imponującym dorobkiem 78 punktów. Drugą lokatę zajęli Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz, którzy uzyskali 76 punktów, a pierwszą trójkę zamknął duet Dominik Rupiński i Estelle François z notą łączną wynoszącą 75 punktów.

Chociaż początkowo zanosiło się na kolejne przykre rozstanie z jedną z par, sprawy w swoje ręce wzięła niespodziewanie Jolanta Kwaśniewska, która postanowiła interweniować. Była pierwsza dama wygłosiła w stronę prowadzącego Krzysztofa Ibisza niecodzienny apel. Zaproponowała rezygnację z eliminacji z uwagi na obecność Ireny Santor oraz szczególną atmosferę tego wieczoru.

Dzięki temu w odcinku z 1 listopada żaden duet nie opuścił show. Wszystkie sześć par zachowało szanse na zdobycie Kryształowej Kuli::

Marta Wiśniewska w parze z Krystianem Rzymkiewiczem

Piotr Gumulec tańczący z Julią Suryś-Stromecką

Helena Englert oraz partnerujący jej Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz występujący z Darią Sytą-Grobelną

Dominik Rupiński w duecie z Estelle François

Izabela Kuna w towarzystwie Michała Bartkiewicza

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Stroje w "Tańcu z Gwiazdami" w dzień Wszystkich Świętych

W wydaniu programu "Taniec z Gwiazdami" z 1 listopada próżno było szukać tak wielu odsłaniających ciało kreacji jak w zwykłych odcinkach, ale mimo to nie wszystkie stylizacje były zachowawcze. Gwiazdy i tancerze świetnie prezentowali się w tradycyjnych strojach ludowych, jednak założyli też kostiumy dopasowane do konkretnych stylów tanecznych. Julia Suryś wystąpiła w kreacji z prześwitującymi elementami, Daria Syta wyeksponowała nogi, z kolei Estelle François postawiła na wyrazistą czerwień.

Co sądzicie o tym specjalnym wydaniu programu, które stacja wyemitowała w uroczystość Wszystkich Świętych?

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