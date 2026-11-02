Jak zrobić kotyliony na 11 listopada? To proste! [INSTRUKCJA]

Kotylion w barwach narodowych to prosty dodatek, który można samodzielnie przygotować w domu przed obchodami Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Do wykonania ozdoby wystarczą podstawowe materiały, takie jak biały i czerwony papier lub wstążki, tektura, klej, nożyczki oraz agrafka do przypięcia.

Przygotowanie kotylionu polega na wycięciu tekturowej podstawy, umieszczeniu na niej białego środka i uformowaniu czerwonej, plisowanej obręczy.

Gotową ozdobę najczęściej przypina się po lewej stronie ubrania, w okolicy serca, pamiętając o właściwym układzie barw narodowych – bieli wewnątrz i czerwieni na zewnątrz.

Czego potrzebujesz do wykonania kotylionu na 11 listopada?

Do przygotowania prostego kotylionu potrzebne będą:

biały i czerwony papier techniczny lub wstążki,

nożyczki,

klej lub taśma dwustronna,

kawałek tektury na podstawę,

agrafka lub gotowe zapięcie do przypięcia ozdoby,

opcjonalnie ołówek i linijka.

Najlepiej wybrać papier lub wstążki w wyraźnych, intensywnych barwach. Warto pamiętać o właściwym układzie kolorów: w polskich barwach narodowych biel znajduje się u góry, a czerwień na dole. W przypadku klasycznego kotylionu biała część jest umieszczona w środku, a czerwona tworzy zewnętrzny pierścień.

Eska Commentary | 27.10.2026

Jak zrobić kotylion krok po kroku?

Przygotuj podstawę

Z tektury wytnij niewielkie koło, które będzie podtrzymywać całą ozdobę. Możesz dopasować jego wielkość do tego, jak duży kotylion chcesz wykonać. Dla wygody warto przygotować średnicę około 5–7 cm.

Zrób biały środek

Z białego papieru wytnij koło nieco mniejsze od tekturowej podstawy. Przyklej je na środku. Możesz również wykorzystać białą wstążkę, układając ją w niewielką rozetę.

Przygotuj czerwony pierścień

Czerwoną wstążkę lub papier uformuj w plisowaną obręcz. Najłatwiej zrobić to, składając długi pasek papieru w harmonijkę i łącząc jego końce. Następnie rozłóż harmonijkę tak, aby powstało koło, i przyklej ją do podstawy wokół białego środka.

Dodaj zapięcie

Z tyłu kotylionu przyklej lub przymocuj agrafkę. Upewnij się, że dobrze trzyma się podstawy i nie odpada podczas noszenia. Jeśli ozdoba jest przeznaczona dla małego dziecka, zapięcie powinien przygotować dorosły.

Jak nosić kotylion na Narodowe Święto Niepodległości?

Gotową ozdobę można przypiąć do płaszcza, marynarki, kurtki lub eleganckiej bluzki. Najczęściej umieszcza się ją po lewej stronie, w okolicy serca. Kotylion może być również prostym dodatkiem do stroju przygotowanego na szkolne akademie, marsze i lokalne uroczystości. Własnoręcznie wykonana dekoracja będzie także ciekawym pomysłem na wspólne przygotowania do 11 listopada. Warto jednak pamiętać, że kotylion jest ozdobą nawiązującą do barw narodowych, dlatego powinien być wykonany starannie i z zachowaniem właściwej kolejności kolorów.