Piąty numer "ESKA Story" już dostępny! Gwiazdą wydania Margaret

"ESKA Story" to nowy projekt Radia ESKA i serwisu ESKA.pl, w którym oddajemy "władzę" naszym gościom. To oni decydują, o czym chcą napisać artykuł. W tym numerze gwiazdą wydania jest Margaret - autorka, kompozytorka, wokalistka i po prostu: jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Artystka opowiedziała o swoim albumie "TRIPOLAR", w którym poruszyła w nowy sposób tematykę kobiecości.

Margaret z przytupem wkroczyła w swoją erę „TRIPOLAR”. Gwiazda listopadowego wydania magazynu „ESKA Story” zaprosiła nas za kulisy przygotowań do premierowego koncertu, stanowiącego zarazem zwieńczenie całego projektu. To jedyne show gwiazdy z nowy materiałem, jakie planuje dać w tym roku! Machina promocyjna ruszyła, a piosenkarka nie ma chwili wytchnienia.

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Taylor Swift osiągnęła w muzyce niemalże wszystko, bijąc rekordy należące do takich legend popu jak Madonna czy Michael Jackson. Fani nie bez powodu nazywają ją synonimem całego przemysłu muzycznego. Problem jednak w tym, że im więcej osiągnięć na jej koncie, tym mniejsze mają one znaczenie. Czy Taylor Swift nieumyślnie zdewaluowała pojęcie sukcesu? I co tak naprawdę oznacza dziś posiadanie numeru jeden?

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Ed Sheeran przez wiele lat był jednym z najpopularniejszych artystów na świecie. Jedna decyzja sprawiła, że wiele osób straciło do niego szacunek. Gdy chodzi o ludzkie życie i cierpienie, próba zachowania neutralności jest niemożliwym wyzwaniem. Ten błąd popełnił właśnie Sheeran. Chciał być apolityczny, a stało się kompletnie odwrotnie.

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Ciało, głos i umysł. Margaret oddaje w ręce fanów nowy, konceptualny album, zatytułowany „TRIPOLAR”. To najbardziej osobisty projekt w karierze i próba odpowiedzenia na pytanie – kim tak naprawdę jestem.

Muzykę ma w swoim DNA. Taki tytuł nosi też jego najnowszy singiel nagrany we współpracy z mamą. Xavier Wiśniewski, syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, każdym kolejnym projektem udowadnia, że młody wiek nie musi iść w parze z niedojrzałością emocjonalną. Wręcz przeciwnie.

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Sześć wieczorów, na które warto wziąć wolne.

Od największych festiwali po koncerty światowych gwiazd. Podrzucamy sześć muzycznych wydarzeń, których nie możesz przegapić. Bo najlepsze wspomnienia tego sezonu zaczynają się właśnie pod sceną!

Margaret - koncert premierowy "Tripolar"

Jeremi Sikorski - WRACAM ON TOUR

Dawid Kwiatkowski - Proszę Tańcz Tour

Artemas - LOVERCORE / GETTING UP TO NO GOOD

Genzie - 404 TOUR

Pitbull - I'm Back!

Niech was nie zwiedzie niewinnie brzmiący tytuł i niepozorny plakat. Serial "Wśród nocnej ciszy", oparty na reportażu Wiesława Łuki pt. "Nie oświadczam się", opowiada przerażającą historię, która, o zgrozo, wydarzyła się naprawdę. Twórca "Heweliusza" i "Wielkiej wody" ponownie pochyla się nad ludzką tragedią, tym razem biorąc na tapet zbrodnię połaniecką, która przed laty wstrząsnęła Polską.

Kompleksowa pielęgnacja włosów to nie tylko ich mycie i sporadycznie nakładanie odżywki. Nasze kosmyki narażone są na szereg wyzwań i uszkodzeń, które znacząco osłabiają ich kondycję. Aby cieszyć się lśniącymi i zdrowymi włosami warto do swojej codziennej rutyny włączyć profesjonalne kosmetyki, które z dbałością zregenerują i wzmocnią włosy, od cebulek po same końce. Marka Matrix Professional ułatwia pielęgnację włosów z efektem jak z salonu fryzjerskiego– skuteczne formuły i proste użytkowanie. Idealne do skutecznej pielęgnacji najbardziej wymagających włosów.

Edynburg to miasto, w którym średniowieczne uliczki sąsiadują z eleganckimi ogrodami, a mroczne legendy przeplatają się z codziennym życiem — i trzy dni wystarczą, żeby się w nim zakochać.

Milenialsi nie tylko wyglądają młodo, wiedzą że najlepsze imprezy są w kuchni, ale także doskonale rozumieją, że siedzenie w domu jest ponadczasowym trendem. Pokolenie to z domowych pieleszy, zamawianego sushi i odpalania całych sezonów seriali na Netflixie uczyniło rytuał, o którym marzą kolejne pokolenia. Aby całość była kompletna, potrzebny jest odpowiedni strój. Koniec z powyciąganymi dresami i za małymi bluzkami "po domu". Milenialsi stworzyli ogromny segment świata mody, czyli longwear elegance. Czym jest i dlaczego warto go pokochać?