Agnieszka Fitkau-Perepeczko odwiedziła grób męża i pokazała zdjęcie. Teraz odpowiada na oskarżenia!

Agnieszka Fitkau-Perepeczko odwiedziła grób Marka Perepeczki przed Świętem Zmarłych

Wkrótce upłynie 21 lat od odejścia popularnego artysty, który zmarł dokładnie 17 listopada 2005 roku. Widzowie zapamiętali Marka Perepeczkę głównie z tytułowej roli w kultowym serialu "Janosik" oraz późniejszego występu w produkcji "13 posterunek". W przeddzień Święta Zmarłych, 31 października, miejsce spoczynku męża odwiedziła Agnieszka Fitkau-Perepeczko, która zamieściła w mediach społecznościowych krótki wpis.

Wizyta u Marka w Częstochowie... i właśnie na chwilęwyszło słońce.

Aktorka opublikowała również fotografię zrobioną przy oryginalnym nagrobku swojego zmarłego męża. Zapozowała do zdjęcia z okazałym bukietem czerwonych róż, przytulając policzek do kamiennej płyty. Odtwórca roli "Janosika" leży na częstochowskim cmentarzu św. Rocha, a jego imponujący pomnik przyciąga wzrok już z daleka.

Tak wygląda nowy grób Marka Perepeczki w Częstochowie

Początkowo szczątki aktora złożono w rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach, lecz obecnie miejsce jego pochówku jest zupełnie inne. W październiku ubiegłego roku urnę z prochami przetransportowano do Częstochowy, z którą artysta był bardzo mocno zżyty. Właśnie w tym mieście Marek Perepeczko mieszkał, kierował teatrem i tam też odszedł.

Marek będzie się cieszył... z pięknego grobu i ciepła ludzi, którzy będą go odwiedzać w ukochanym mieście... Będzie się cieszył i ze swoich Przyjaciół... których pragnieniem było... żeby był blisko... a którzy o to prosili mnie ostatnie dwadzieścia lat... Proszę. Uszanujcie moją decyzję... Hejterstwo... głupota... bezradność ludzka nie robi i nigdy nie robiła na mnie wrażenia... - pisała o sprawie wdowa po Perepeczce.

Przez pierwsze miesiące nowe miejsce spoczynku pozostawało bez pomnika, co uległo zmianie w maju bieżącego roku. Żona zmarłego aktora wyraziła wdzięczność Jerzemu Kędziorze za stworzenie wspaniałego projektu. Z efektu końcowego niezwykle dumni są także przedstawiciele zakładu kamieniarskiego, który zrealizował to dzieło.

Tak wygląda, gdy rzemiosło spotyka legendę. Mieliśmy zaszczyt wykonać pomnik Marka Perepeczki - dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, legendarnego Janosika. Rzeźba powstała według projektu prof. Jerzego Kędziory - wybitnego artysty, którego wizja wyznacza najwyższe standardy. Realizacja projektu na takim poziomie to dla nas potwierdzenie tego, czemu poświęcamy swoją pracę każdego dnia.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko odpowiada na krytykę zdjęć przy grobie męża

Unikatowy pomnik od momentu powstania wywołuje ogromne poruszenie wśród obserwatorów. Najnowsza publikacja Agnieszki Fitkau-Perepeczko ponownie rozgrzała dyskusję w internecie. Obok wyrazów zachwytu pojawiły się też głosy krytyki wymierzone w pozującą przy płycie wdowę. Gwiazda skomentowała sprawę w kolejnym poście, ujawniając, że internauci oskarżyli ją o fotomontaż oraz użycie sztucznej inteligencji. W odpowiedzi udostępniła następne kadry, które krótko podsumowała.

Bez komentarza, bo słów brak.

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