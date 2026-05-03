Johnny Logan – król Eurowizji. Nikt nie zrobił tego lepiej

Pierwszy triumf, który otworzył drzwi do historii

Wszystko zaczęło się w 1980 roku podczas 25. edycji konkursu w Hadze. To właśnie tam wokalista reprezentujący Irlandię, Johnny Logan, zachwycił Europę niezwykłą balladą „What's Another Year?”. Kompozycja autorstwa Shaya Healy'ego ujęła międzynarodowe jury i bezapelacyjnie zapewniła Irlandii prestiżowe Grand Prix, otwierając nową erę w historii muzyki pop.

Dla wielu artystów wygrana w Konkursie Piosenki Eurowizji, organizowanym przez Europejską Unię Nadawców (EBU), to jednorazowy szczyt kariery. Jednak dla Logana był to zaledwie początek. Jego autentyczność, wokalna precyzja i ogromny ładunek emocjonalny sprawiły, że na stałe zapisał się w pamięci fanów z całego kontynentu. Nikt nie mógł wtedy jednak przypuszczać, że zaledwie kilka lat później ten sam wokalista powróci, by dokonać rzeczy na tamte czasy absolutnie niemożliwej.

Johnny Logan i „Hold Me Now”. To bezprecedensowy rekord

Rok 1987 okazał się momentem przełomowym. Podczas konkursu organizowanego w Brukseli Johnny Logan powrócił na scenę, tym razem z utworem, który sam napisał i skomponował. Emocjonalna ballada „Hold Me Now” uchodzi dziś za jedno z najważniejszych arcydzieł w 70-letniej historii widowiska.

Dzięki temu zwycięstwu Logan pobił bezprecedensowy rekord. Został pierwszym artystą, który dwukrotnie wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji jako wykonawca. Ten fenomenalny wyczyn pozostawał niepokonany przez dokładnie 36 lat! Dopiero w 2023 roku w Liverpoolu osiągnięcie to wyrównała Loreen (która triumfowała z utworami „Euphoria” w 2012 roku oraz „Tattoo” w 2023 roku). Nawet to nie zdetronizowało jednak Irlandczyka, którego eurowizyjna opowieść skrywa jeszcze jeden spektakularny rozdział.

Kompozytorski hat-trick, który przypieczętował tytuł króla

Johnny Logan wiele razy udowodnił, że jest nie tylko wybitnym piosenkarzem, ale także genialnym twórcą. Jego wkład w historię Irlandii na Eurowizji wykracza daleko poza własne popisy wokalne. W 1984 roku skomponował dla Lindy Martin utwór „Terminal 3”, który zajął znakomite, drugie miejsce. Do wygranej zabrakło tylko kilku punktów.

Złota współpraca z Lindą Martin

Prawdziwy kompozytorski szczyt nadszedł jednak osiem lat później. Wystarczy przyjrzeć się statystykom z tamtego okresu:

W 1992 roku Eurowizja zawitała do Szwecji, a gospodarzem wydarzenia było Malmö.

Irlandię ponownie reprezentowała Linda Martin, tym razem wykonując piosenkę „Why Me?”.

Utwór, napisany i skomponowany w całości przez Johnny'ego Logana, przyniósł krajowi kolejne, imponujące zwycięstwo.

Tym samym - Logan zdobył swoje trzecie eurowizyjne złoto. Został jedyną osobą w całej historii konkursu, która może poszczycić się trzema zwycięstwami (dwukrotnie jako główny wokalista i raz jako wyłączny autor kompozycji). To właśnie ten kompozytorski hat-trick ostatecznie scementował jego przydomek „Mr Eurovision”.

Eurowizja w cieniu bojkotu. Dziedzictwo Johnny'ego Logana w dzisiejszych czasach

Mimo upływu lat, w 2026 roku pozycja Logana jako króla konkursu pozostaje nienaruszona. Artysta wciąż cieszy się olbrzymim szacunkiem i bywa gościem honorowym podczas największych wydarzeń organizowanych w kontekście Eurowizji. Regularnie i stanowczo zabiera również głos w sprawach związanych z samym konkursem i jego kształtem, dowodząc, że Eurowizja to wciąż ważna część jego życia. W ostatnim czasie otwarcie popierał rezygnację Irlandii z udziału z powodu dalszych startów Izraela. Zdradził nawet, że kilkakrotnie odrzucił zaproszenie do występu na tegorocznej, jubileuszowej edycji w Wiedniu.

Po raz ostatni Johnny Logan zaśpiewał na Eurowizji podczas pierwszego półfinału w Malmö w 2024 roku. Logan, przy akompaniamencie orkiestry, zachwycił miliony widzów na całym świecie własną, wzruszającą interpretacją hitu „Euphoria” z repertuaru Loreen. Był to piękny, symboliczny gest – monarcha konkursu oddał hołd artystce, która po niemal czterech dekadach zdołała zrównać się z jego rekordem. Niezależnie od tego, jak zmieniają się zasady głosowania i jak bardzo rozrasta się konkurs, nazwisko Johnny'ego Logana na zawsze pozostanie niedoścignionym wzorem eurowizyjnego sukcesu.

