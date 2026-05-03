Raków Częstochowa bez trenera. Co stoi za nagłym rozstaniem z Łukaszem Tomczykiem?

„Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu” – napisano.

Zakończenie współpracy z Łukaszem Tomczykiem

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował o rozstaniu z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja ta, choć ogłoszona niedługo po przegranym finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze wynikiem 0:2, była efektem głębszej analizy sytuacji sportowej. Klub podkreślił, że powody rozwiązania umowy były bardziej złożone niż sam wynik pucharowego meczu.

Łukasz Tomczyk objął stery drużyny 22 grudnia ubiegłego roku, zastępując na stanowisku trenera Marka Papszuna. Papszun przeniósł się wówczas do Legii Warszawa, a Tomczyk miał kontynuować rozwój częstochowskiego zespołu. Zarząd klubu liczył na wprowadzenie nowego impulsu do drużyny i odmienne spojrzenie na jej dalszą ścieżkę.

Jaka jest pozycja Rakowa w Ekstraklasie?

Obecnie Raków Częstochowa plasuje się na piątym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Po rozegraniu 30 spotkań drużyna zgromadziła 46 punktów, co stawia ją w czołówce ligowej. Wynik w Pucharze Polski nie wpłynął na pozycję w lidze, ale z pewnością mógł przyczynić się do szerszej refleksji nad obecnym stanem zespołu.

Częstochowianie tracą dziewięć punktów do liderującego Lecha Poznań, od którego rozegrali jedno spotkanie mniej. Oznacza to, że nadal mają szansę na poprawę swojej pozycji w ligowej tabeli. Nazwisko nowego trenera Rakowa Częstochowa ma zostać ogłoszone w poniedziałek, co z pewnością będzie kluczową informacją dla przyszłości klubu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.