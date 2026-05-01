Olivia Newton-John próbowała sił na Eurowizji. Mało kto o tym wie

Eurowizja 1974: historyczne starcie gigantów popu

Rok 1974 to absolutnie przełomowy moment w historii Konkursu Piosenki Eurowizji. Gospodarzem wydarzenia, organizowanego w słynnym The Dome w nadmorskim Brighton, była brytyjska stacja telewizyjna BBC. Nadawca postanowił pójść na całość i wyznaczył do reprezentowania kraju wschodzącą gwiazdę o australijsko-brytyjskich korzeniach – Olivię Newton-John.

Wokalistka była u progu wielkiej międzynarodowej kariery i uchodziła za główną faworytkę do zwycięstwa. Rywalizacja w tamtym roku była jednak wyjątkowo zacięta. Obok Olivii, na scenie pojawiła się włoska legenda Gigliola Cinquetti (która wygrała już wcześniej konkurs w 1964 roku), a ze Szwecji przyjechał nikomu jeszcze szerzej nieznany kwartet ABBA. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten jeden wiosenny wieczór wykreuje globalne supergwiazdy, które sprzedadzą w sumie setki milionów płyt.

Piosenka, której artystka nie znosiła

Choć stacja BBC wskazała reprezentantkę wewnętrznie, wybór samego utworu oddano w ręce widzów. W telewizyjnym formacie „A Song for Europe” zaprezentowano sześć propozycji. Brytyjscy telewidzowie, głosując za pomocą pocztówek, zdecydowali, że w Brighton wybrzmi skomponowany przez Valerie Avon i Harolda Spiro utwór „Long Live Love” (piosenka zdobyła nieco ponad 27 tysięcy głosów).

Co ciekawe, sama Olivia Newton-John była z tego wyboru niezwykle niezadowolona. Jej osobistym faworytem była liryczna ballada „Angel Eyes”, która w ostatecznym rozrachunku zajęła w preselekcjach drugie miejsce. Jak artystka przyznała po latach, nigdy nie czuła się komfortowo, śpiewając zwycięski, skoczny i nieco marszowy utwór, który zupełnie nie pasował do jej stylistyki.

Na eurowizyjnej scenie wokalistka wystąpiła w charakterystycznej, obszernej błękitnej sukni. Towarzyszył jej żeński chórek The Ladybirds. Dla najwierniejszych fanów Eurowizji to prawdziwa gratka – był to ten sam zespół wokalny, który wspierał Sandie Shaw podczas jej historycznego, zwycięskiego występu z utworem „Puppet on a String” w 1967 roku.

Zaskakujące wyniki i zero punktów dla Szwecji

Czy wiesz, że Eurowizja w 1974 roku była ostatnią edycją, w której obowiązywał stary, zupełnie inny system głosowania? Różnił się on diametralnie od tego, który znamy dzisiaj. Zamiast słynnej skali od 1 do 12 punktów, w każdym kraju zasiadało 10 jurorów, a każdy z nich dysponował zaledwie jednym głosem. To właśnie dlatego końcowa punktacja może dziś wydawać się bardzo niska.

Zwycięska ABBA z gigantycznym hitem „Waterloo” wygrała konkurs, zdobywając łącznie zaledwie 24 punkty.

Olivia Newton-John z „Long Live Love” otrzymała 14 punktów, co dało jej wysokie, czwarte miejsce w stawce (zakończyła rywalizację ex aequo z reprezentantami Monako i Luksemburga).

Największa ironia tamtego głosowania? Brytyjskie jury nie przyznało szwedzkiej grupie ABBA ani jednego punktu!

Porażka na Eurowizji, triumf w świecie show-biznesu

Z perspektywy czasu brak wygranej mógł wydawać się rozczarowaniem dla gospodarzy, ale dla Olivii Newton-John czwarte miejsce na Eurowizji było zaledwie artystycznym rozbiegiem. Występ w Brighton mocno ugruntował jej pozycję na Starym Kontynencie. Zaledwie cztery lata później artystka zagrała główną rolę u boku Johna Travolty w ekranizacji musicalu „Grease”, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon na planecie.

Eurowizja 1974 pozostaje w pamięci sympatyków festiwalu nie tylko jako noc narodzin fenomenu „Waterloo”, ale jako jedno z najbardziej nasyconych talentem wydarzeń w historii konkursu. Zarówno ABBA, jak i Olivia Newton-John udowodnili, że nie trzeba zajmować pierwszego miejsca w tabeli, by na zawsze zapisać się w historii muzyki. Na marginesie warto dodać, że w tamtych czasach żaden ze zwycięzców nie otrzymywał jeszcze w nagrodę charakterystycznego szklanego trofeum – kultowy dziś kryształowy mikrofon wprowadzono jako oficjalną statuetkę dopiero w 2008 roku.

Eurowizja - kto śpiewał tę piosenkę? Pytanie 1 z 10 Kto śpiewał piosenkę "My Słowanie"? Cleo Tulia Kayah Następne pytanie