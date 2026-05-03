Kluczowy gol Ewy Pajor w półfinale LM! Barcelona z awansem, Polka przed szóstą szansą

Ewa Pajor strzela dla Barcelony. Szósty finał LM przed Polką

Ewa Pajor odegrała pierwszoplanową rolę w półfinałowej rywalizacji z Bayernem Monachium. W pierwszym starciu, które zakończyło się wynikiem 1:1, to właśnie reprezentantka Polski zdobyła jedynego gola dla katalońskiego klubu. W rewanżu emocji również nie zabrakło. Pomimo statusu faworytek, Hiszpanki musiały mocno powalczyć z rywalkami z Bawarii. Pierwszego gola dla miejscowych w 13. minucie zdobyła Salma Paralluelo, lecz w 17. minucie Linda Dallmann doprowadziła do remisu. Jeszcze przed przerwą gospodynie ponownie objęły prowadzenie za sprawą trafienia Alexii Putellas. Decydujący cios padł w 55. minucie, kiedy to Pajor świetnie przymierzyła głową, podwyższając prowadzenie na 3:1 i uspokajając grę swojej drużyny. Wkrótce potem swojego drugiego gola dołożyła Putellas. Wynik meczu na 4:2 ustaliła w końcówce piłkarka Bayernu, Pernille Harder.

Dla drużyny ze stolicy Katalonii to już szósta z rzędu obecność w decydującym spotkaniu Ligi Mistrzyń. Barcelona trzykrotnie wygrywała te rozgrywki, chociaż w ubiegłym sezonie, mając Pajor w swoich szeregach, poniosła porażkę z Arsenalem Londyn. Droga reprezentantki Polski do tego etapu wymaga od niej mnóstwa uporu. W przeszłości cztery razy grała w finale LM jako zawodniczka VfL Wolfsburg, ale ani razu nie udało jej się wygrać.

Ostateczne starcie przeciwko Olympique Lyon zaplanowano na 23 maja w stolicy Norwegii, Oslo. Czy przy szóstej okazji Polka zdoła sięgnąć po brakujące w jej gablocie trofeum? Barcelona chce z kolei udowodnić status najmocniejszej kobiecej drużyny na świecie.

