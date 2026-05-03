Marta Nawrocka oczarowała w bieli na placu Zamkowym. Pierwsza dama postawiła na elegancję

Uroczystości związane z Narodowym Świętem Trzeciego Maja stanowią jeden z najbardziej istotnych punktów w harmonogramie uroczystości państwowych, gdzie głowa państwa oraz jego żona pełnią ważną funkcję reprezentacyjną. Każde publiczne wystąpienie pary prezydenckiej spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, a ubiór pierwszej damy zawsze wywołuje szerokie dyskusje. W ten właśnie sposób żona prezydenta, Marta Nawrocka, zaprezentowała się podczas swoich debiutanckich obchodów tej majowej rocznicy.

Narodowe Święto Trzeciego Maja to ważna uroczystość

W 1990 roku rocznica uchwalenia historycznej konstytucji z 3 maja 1791 roku, będącej jednym z pierwszych takich dokumentów na świecie, na dobre wróciła do oficjalnego kalendarza polskich świąt. W tych niezwykle istotnych dla obywateli wydarzeniach niezmiennie biorą udział najwyżsi przedstawiciele państwa, w tym oczywiście prezydent z małżonką. Tym razem głowa państwa wraz z żoną zagościli na stołecznym placu Zamkowym, z którego uśmiechali się do zgromadzonych warszawiaków podobnie jak dzień wcześniej, podczas obchodów Dnia Flagi.

Marta Nawrocka zachwyciła w bieli. Pierwsza dama w eleganckim garniturze

Trzeciego maja żona prezydenta zrezygnowała z wyrazistej czerwieni na rzecz delikatnej i stonowanej bieli. Podczas uroczystości miała na sobie tradycyjną marynarkę o delikatnie wciętym kroju, co optycznie wysmukliło jej sylwetkę. Zgodnie z powagą państwowego święta, do ubioru przypięto symboliczny, biało-czerwony kotylion. Dopełnieniem całości były proste, jasne spodnie pozbawione dodatkowych ozdobników, które zdecydowanie podkreśliły nieskazitelny oraz wykwintny charakter stroju.

Żona prezydenta dobrała wyjątkowe dodatki. Uwagę zwraca fryzura Marty Nawrockiej

Swój jasny zestaw żona prezydenta uzupełniła o interesującą opaskę na głowę z naszytymi koralikami, która doskonale ożywiła surowość kreacji, zachowując przy tym pożądaną prostotę. Patrząc na zdjęcia, można zauważyć również subtelną biżuterię, na którą składały się klasyczne kolczyki oraz elegancka bransoletka. Powagę oficjalnego, białego ubioru świetnie stonowała naturalna fryzura z rozpuszczonymi włosami. Ta pełna klasy, a zarazem pozbawiona przesady stylizacja zdecydowanie przykuwała uwagę tłumu i perfekcyjnie pasowała do tak uroczystego momentu. Fotografie z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii.

