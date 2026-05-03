Formuła 1 w Miami. Kto umocnił się na pozycji lidera?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-03 21:15

Grand Prix Miami, czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1, przyniosła znaczące rozstrzygnięcia. Włoski kierowca Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedes triumfował w wyścigu na Florydzie, co pozwoliło mu umocnić swoją pozycję na czele klasyfikacji generalnej. Za nim na podium znaleźli się Brytyjczyk Lando Norris oraz Australijczyk Oscar Piastri, obaj reprezentujący McLaren. To zwycięstwo w Grand Prix Miami budzi wiele pytań o dalszy przebieg sezonu i układ sił w mistrzostwach.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Samochód wyścigowy, najprawdopodobniej Formuły 1, o aerodynamicznym kształcie, w kolorze ciemnoszarym z czarnymi i białymi akcentami, pędzi po torze wyścigowym, skręcając w prawo. Na karoserii widoczne są napisy „eCOME” i „SOUK” oraz inne, mniejsze logo sponsorów, a także numery „66” i „6”. Kierowca w kasku z czerwonymi i białymi elementami jest widoczny w kokpicie. Tor wyścigowy jest w większości asfaltowy, z widocznymi czerwono-biało-zielonymi poboczami i trawą.

Triumf Andrei Kimiego Antonellego w Grand Prix Miami

Włoski kierowca Andrea Kimi Antonelli, reprezentujący zespół Mercedes, odniósł kluczowe zwycięstwo podczas czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1, odbywającej się w Miami. Ten triumf pozwolił mu znacznie umocnić się na pozycji lidera w tegorocznej klasyfikacji generalnej. Zwycięstwo w Stanach Zjednoczonych jest ważnym krokiem w jego dążeniu do mistrzostwa świata, zwiększając jego przewagę punktową. Antonelli pokazał doskonałą formę na wymagającym torze na Florydzie, skutecznie dominując nad bezpośrednimi rywalami i kontrolując tempo wyścigu.

Na drugim stopniu podium stanął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris. Trzecie miejsce przypadło jego koledze z zespołu McLaren, Australijczykowi Oscarowi Piastriemu. Obydwaj kierowcy McLarena zademonstrowali silną postawę, potwierdzając potencjał swojego bolidu i skuteczność strategii zespołu. Wyniki z Miami wskazują na rosnącą konkurencję w czołówce stawki, co zapowiada bardzo emocjonujący dalszy ciąg sezonu Formuły 1. Utrzymanie takiej formy będzie kluczowe dla ich pozycji w tabeli.

Dlaczego zmieniono termin wyścigu w Miami?

Wyścig o Grand Prix Miami na Florydzie miał początkowo wystartować o godzinie 16:00 czasu lokalnego, co w Polsce odpowiadało godzinie 22:00. Organizatorzy podjęli jednak pilną decyzję o przyspieszeniu startu aż o trzy godziny, przesuwając go na 13:00 czasu lokalnego. Zmiana ta była podyktowana niekorzystnymi prognozami pogody, które przewidywały wystąpienie silnych opadów deszczu oraz burz w późniejszych godzinach popołudniowych. Dzięki temu posunięciu udało się uniknąć potencjalnych przerw w rywalizacji lub nawet jej całkowitego odwołania, zapewniając bezpieczeństwo kierowcom i płynność wydarzenia.

Pierwotny kalendarz sezonu Formuły 1 zakładał, że runda w Miami będzie szóstym wyścigiem w ogólnej kolejności zmagań. Sytuacja uległa jednak znaczącej zmianie z powodu napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie, która eskalowała w kwietniu. Skutkowało to odwołaniem lub nieodbyciem się zaplanowanych wyścigów w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej, wpływając na globalny harmonogram sportowy. W efekcie Grand Prix Miami zostało przesunięte i stało się czwartą rundą mistrzostw świata Formuły 1, co wpłynęło na początkowy układ sił w sezonie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.