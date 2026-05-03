Hubert Hurkacz poległ w pierwszym finale od blisko roku. Włoch odebrał mu trofeum

Hubert Hurkacz zameldował się w finale turnieju singlowego po raz pierwszy od 24 maja 2025 roku.

Zmagania w challengerze ATP 175 w Cagliari zwieńczyła przegrana z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim 4:6, 4:6.

Finałowy pojedynek z reprezentantem gospodarzy potrwał godzinę i 44 minuty, będąc cennym sprawdzianem dla Polaka przed kluczowymi zmaganiami na mączce.

Hubert Hurkacz przegrywa w Cagliari. To jego pierwszy finał od prawie roku

Były tenisista z czołowej dziesiątki zestawienia ATP rzadko decyduje się na udział w zmaganiach rangi challenger. Start na Sardynii, możliwy dzięki otrzymanej „dzikiej karcie”, wynikał z potrzeby rozegrania większej liczby spotkań na mączce przed nadchodzącymi, prestiżowymi turniejami w Rzymie oraz wielkoszlemowym French Open.

Przeprawa Hurkacza do decydującego meczu obfitowała w trudne momenty. W ćwierćfinale stoczył zacięty, trwający trzy sety pojedynek z doskonale sobie znanym Włochem Matteo Berrettinim, któremu w przeszłości uległ w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Tym razem Polak triumfował 4:6, 6:3, 6:4. Jeszcze więcej nerwów przyniósł mecz półfinałowy, gdzie Wrocławianin wyeliminował Argentyńczyka Romana Andresa Burruchagę, grającego z „czwórką”. Polak zwyciężył 4:6, 7:6(3), 6:3, choć w trakcie spotkania musiał bronić piłek meczowych. Niestety, finałowa potyczka nie zakończyła się sukcesem reprezentanta Polski.

Zajmujący 103. lokatę w światowym rankingu Włoch Matteo Arnaldi od pierwszych piłek prezentował się niezwykle solidnie, niesiony dopingiem miejscowej publiczności. Ten 25-letni zawodnik potrafił przełamać podanie Hurkacza w najważniejszych fragmentach obu partii, odbierając Polakowi szansę na zmianę przebiegu gry. Pomimo zaangażowania, Wrocławianin nie zdołał pokonać oponenta, ulegając w obu setach 4:6.

Niezależnie od przegranej w decydującym starciu, zmagania w Cagliari zagwarantowały Hurkaczowi ważne punkty do klasyfikacji ATP, co pozwoli mu awansować o dziesięć miejsc i zająć 53. pozycję w poniedziałkowym notowaniu. Turniej we Włoszech wypełnił swoje podstawowe założenie, dostarczając polskiemu zawodnikowi niezbędnego obycia meczowego na kortach ziemnych przed najważniejszymi startami w tej fazie sezonu.

Matteo Arnaldi nie był specjalnie gościnny dla Huberta Hurkacza. 💔Choć Polak w obu setach prowadził z przełamaniem, to na niewiele się to zdało. Włoch odbił sobie bardzo słabe wejście na mączkę w tym sezonie i zdobył pierwszy tytuł od 2023 roku.#zkortu | 📸 ATP Challenger pic.twitter.com/zpj0Xe8oSc— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 3, 2026