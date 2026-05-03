Ania Wyszkoni świętuje 30-lecie w Opolu. Przygotowała wielką niespodziankę

Od wielu dekad Festiwal w Opolu uchodzi za fundament polskiej piosenki, gdzie narodziło się mnóstwo gwiazd, a wielkie legendy pisały historię muzyki. Amfiteatr był świadkiem licznych jubileuszy słynnych artystów. Tym razem to właśnie Ania Wyszkoni będzie świętować swój wyjątkowy moment.

Ania Wyszkoni szykuje recital na 30-lecie kariery w Opolu

Była wokalistka grupy Łzy obchodzi okrągłe 30-lecie obecności na scenie. Choć artystka zdążyła już zagrać jubileuszowe koncerty, najważniejsze wydarzenie dopiero przed nią. W wywiadzie dla serwisu "Plejada" piosenkarka zapowiedziała, że wyjątkowy recital odbędzie się pierwszego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Gwiazda nie pojawi się na scenie sama, jednak nazwiska zaproszonych gości pozostają na razie tajemnicą.

"Mój jubileuszowy recital w Opolu ma dla mnie wymiar symboliczny. Wystąpię pierwszego dnia festiwalu. To dla mnie szczególna chwila, bo właśnie tutaj przeżywałam najważniejsze momenty mojej drogi artystycznej: nagrody, koncerty Premier, Superjedynki i kolejne rocznice" - powiedziała wokalistka.

"To niesamowite, że jestem na scenie już od 30 lat i że mogę świętować ten jubileusz właśnie tutaj, na najważniejszej festiwalowej scenie w Polsce. Zaśpiewam swoje najbardziej znane utwory, pojawią się wyjątkowi goście, z którymi przygotowaliśmy niespodzianki dla publiczności" - dodała tajemniczo.

Kiedy odbędzie się 63. KFPP w Opolu?

63. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana jest na 4-7 czerwca 2026 roku. Jak zawsze, publiczność będzie mogła podziwiać artystów w konkursach "Debiuty" oraz "Premiery". Wśród wykonawców walczących o nagrodę znajdzie się między innymi... Sebastian Fabijański. Na festiwalu nie zabraknie również reprezentantek Polski na Eurowizji: w Opolu zaśpiewają Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska. Z pewnością czeka nas wyjątkowe, pełne muzyki święto!

