Joanna Opozda znów na urlopie. Aktorka chwali się zgrabną sylwetką w kusym bikini

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-28 18:32

Trwa środek sezonu urlopowego, a polscy celebryci nie tracą okazji do chwalenia się wypoczynkiem w egzotycznych miejscach. Od paru dni w słonecznej Antalyi przebywa Joanna Opozda. W upalne dni gwiazda najchętniej zrzuca ubrania i pozuje w skąpym bikini, których zabrała ze sobą kilka sztuk.

Joanna Opozda zapozowała z siostrą na Ibizie

Znane postaci ze świata rozrywki kochają zagraniczne wojaże. Każdy moment jest odpowiedni, by wsiąść na pokład samolotu i udać się po słońce na egzotyczne wybrzeża. Oczywiście w bagażu nie może zabraknąć kostiumów kąpielowych, a celebrytki często wybierają wyjątkowo wycięte modele. Część znanych pań pokazuje, że taki ubiór sprawdza się doskonale nie tylko nad wodą. Do grona zapalonych miłośniczek bikini należy bez wątpienia 38-letnia Joanna Opozda.

Aktorka, którą widzowie mogą kojarzyć z seriali „Barwy szczęścia” oraz „Na Wspólnej”, na początku lata udała się w podróż na Ibizę w towarzystwie młodszej siostry. Już w pierwszych dniach urlopu gwiazda wzbudziła zachwyt internautów, pozując w czarno-białym stroju jednoczęściowym, w którym główną uwagę zwracały jej smukłe nogi. Największe emocje wywołało jednak wspólne zdjęcie Joanny i jej siostry Aleksandry prosto z plaży. Kobiety miały na sobie niezwykle kuse komplety zrobione ze skromnych kawałków materiału połączonych sznureczkami, odsłaniając niemal wszystko.

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Joanna Opozda w skąpym stroju na wakacjach w Turcji

Na kolejny wyjazd Joanna Opozda nie musiała długo czekać. Pod koniec lipca po raz kolejny spakowała bagaże i w towarzystwie swojego czteroletniego syna udała się do Turcji, zatrzymując się w eleganckim resorcie. Wyjazd połączony jest ze współpracą reklamową, dlatego w mediach społecznościowych aktorka nie szczędzi zachwytów nad obiektem.

Przy okazji relacjonowania pobytu gwiazda chętnie eksponuje swoje wdzięki. Nie da się ukryć, że Joanna Opozda jest uznawana za jedną z najbardziej atrakcyjnych postaci polskiego show-biznesu i niedawno poinformowała nawet, że planuje powrót do branży modelingowej. Choć jej najnowszy wpis służy głównie poleceniu tureckiego kurortu, to wzrok przyciąga przede wszystkim sylwetka aktorki. Gwiazda zaprezentowała się w skromnym kostiumie kąpielowym, doskonale uwydatniającym jej zgrabne kształty.

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Aktorka Joanna Opozda w czarnej sukni. Obok miniatury z urlopu w bikini. O jej wyjazdach przeczytasz w serwisie Eska.
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