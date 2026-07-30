Nielegalny tytoń w gminie Morąg. Policjanci zabezpieczyli towar wart ponad 2 miliony złotych

Wspólna akcja policjantów z Morąga i Ostródy

W kwietniu 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Morąga podjęli działania we współpracy z pionem operacyjnym z Ostródy. Mundurowi udali się na teren wytypowanej posesji znajdującej się w gminie Morąg. Na miejscu przeprowadzili szczegółowe przeszukanie, które potwierdziło ich wcześniejsze ustalenia. Akcja zakończyła się ujawnieniem dużej ilości towarów bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Ponad 1,5 tony tytoniu i narkotyki na prywatnej posesji

Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze odnaleźli ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej. Na terenie posiadłości znajdowało się również ponad 6 500 paczek papierosów bez akcyzy. W trakcie przeszukania policjanci natrafili także na środki odurzające w postaci około 10 gramów marihuany. Wszystkie nielegalne substancje oraz wyroby tytoniowe zostały zabezpieczone przez policję jako materiał dowodowy.

Zarzuty dla 39-latki i wysokie straty Skarbu Państwa

W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 39-letnią kobietę, która usłyszała już zarzuty. Odpowie ona za paserstwo akcyzowe polegające na przechowywaniu nielegalnych wyrobów, za co grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych lub więzienie. Kobieta usłyszała także zarzut posiadania marihuany, co zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Łączna wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego oraz VAT wyniosła ponad 2 000 000 zł.

Źródło: Policja.pl