Joanna Opozda wygrywa z Antkiem Królikowskim. Sąd wydał surowy wyrok ws. władzy rodzicielskiej nad ich synem

W czwartek, 9 lipca 2026 roku, Joanna Opozda poinformowała na swoim Instagramie o zakończeniu długotrwałej walki w sądzie z Antkiem Królikowskim. Trwająca cztery lata sprawa rozwodowa zakończyła się wyrokiem orzekającym winę wyłącznie po stronie pozwanego aktora. Dodatkowo, sąd postanowił przekazać pełną władzę rodzicielską nad małym Vincentem w ręce matki. Jakie konsekwencje niesie to dla Królikowskiego i jego relacji z synem?

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Tylko Opozda z władzą rodzicielską nad synem Vincentem

Sąd pozbawił Antoniego Królikowskiego władzy rodzicielskiej nad naszym synem, powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej wyłącznie mnie

– obwieściła Joanna Opozda w swoim poście na Instagramie.

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Dla mnie to nie jest powód do triumfu. To przede wszystkim ogromna ulga i poczucie, że po latach zostałam wysłuchana, a dobro mojego dziecka zostało postawione na pierwszym miejscu.

Kwestie związane z pozbawieniem władzy rodzicielskiej są dokładnie regulowane przez artykuł 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Art. 111. [Pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. § 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. § 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Choć dokładne motywy, którymi kierował się sąd przyznając wyłączną władzę rodzicielską Joannie Opozdzie pozostają nieznane, ujawniono zasady, na jakich ojciec będzie mógł spotykać się z Vincentem.

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Opozda nie ogranicza Królikowskiemu kontaktów z synem

Aktorka zapewnia, że nie dąży do odcięcia syna od ojca. Jak relacjonuje Opozda, sąd precyzyjnie wyznaczył warunki, których spełnienie umożliwi Antkowi Królikowskiemu regularne widywanie się z dzieckiem.

Jednocześnie chcę jasno powiedzieć, że wyrok nie zamyka drogi do kontaktu ojca z dzieckiem. Na nasz wniosek sąd szczegółowo uregulował zasady kontaktów ojca z dzieckiem. Mogą one odbywać się dopiero po ukończeniu przez Antoniego Królikowskiego warsztatów kompetencji wychowawczych oraz wyłącznie w obecności psychologa, na warunkach określonych przez sąd.

Co oznacza wyrok dla Antka Królikowskiego?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza dla rodzica utratę prawa do podejmowania kluczowych decyzji w sprawach wychowania, zdrowia czy edukacji dziecka. Nie oznacza to jednak automatycznego zakazu kontaktów. Antoni Królikowski wciąż ma prawo do widzeń, rozmów telefonicznych czy innej formy kontaktu z synem. Prawo przewiduje wyjątki jedynie w sytuacjach, gdy takie relacje mogłyby zaszkodzić dziecku – na przykład z powodu demoralizacji, przemocy czy drastycznych zaniedbań. W skrajnych przypadkach sąd może całkowicie zabronić kontaktów lub nakazać ich odbywanie w obecności osoby trzeciej.

Joanna Opozda nie ukrywa satysfakcji, że jej czteroletni synek jest pod pełną ochroną prawną. Pozostaje mieć nadzieję, że rodzicom uda się ułożyć wzajemne relacje tak, by chłopiec nie odczuł braku ojca w swoim życiu. Eksperci ds. psychologii dziecięcej nieustannie przypominają, że obecność obojga rodziców jest kluczowa dla właściwego rozwoju dziecka.

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