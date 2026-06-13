Jeremi Sikorski wziął ślub z uczestniczką "Top Model" i zaśpiewał na własnym weselu! Ładna z nich para?

Jeremi Sikorski od lat jest obecny na polskiej scenie muzycznej nie tylko jako wykonawca, ale także jako autor. Ceniony artysta w minionych miesiącach miał na głowie zarówno wiele zawodowych projektów, jak i przygotowania do arcyważnego dnia: ślubu z ukochaną. Piosenkarz ożenił się z Adą Posiadałą z programu "Top Model".

Jeremi Sikorski wziął ślub z ukochaną. Na weselu zaśpiewał specjalnie dla niej

Dokładny termin ceremonii nie był wcześniej znany, jednak pewne było to, że autora i wykonawcę wielu hitów oraz finalistę preselekcji do Eurowizji 2026 pochłaniały ślubne przygotowania. Zaręczyny zakochana para ogłosiła w Poniedziałek Wielkanocny, publikując w mediach społecznościowych romantyczne kadry prosto z góry. Na dłoni przyszłej panny młodej mienił się pierścionek, a szczęście wręcz wylewało się z zamieszczonych zdjęć. Teraz wszystko zdradził kolega pana młodego po fachu, Tribbs.

W sieci zamieścił on krótkie relacje z ważnego dnia. Widzimy na nich, jak Jeremi Sikorski i Ada Posiadała wychodzą z kościoła, a także... jak na własnym weselu artysta zaśpiewał dla świeżo upieczonej małżonki swój utwór "Wracam". Trudno się nie wzruszyć! Fotki znajdziecie w naszej galerii. Redakcja Eska.pl składa gratulacje!

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Kim jest żona artysty? Jeremi zdradził nam, jak się poznali

Ada Posiadała była finalistką 13. edycji programu "Top Model" i dziś zawodowo jest związana właśnie z tą branżą. Na jej profilach w mediach społecznościowych możemy odnaleźć mnóstwo zjawiskowych zdjęć z profesjonalnych sesji, a także ujęcia z celebrytami, takimi jak chociażby Kendall Jenner.

Jak modelka poznała się z Jeremim Sikorskim? Piosenkarz zdradził nam to po raz pierwszy przy okazji On Air Music Awards 2026. Jak przyznał, zadziałała magiczna moc Internetu! Napisał do dziewczyny po tym, jak zobaczył ją w "Top Model".

"Zobaczyłem ją na ekranie i wtedy bardzo wpadła mi w oko. Zajęło nam trochę, żebyśmy się poznali. Napisałem do niej na Instagramie, pisaliśmy chwilę, aż w końcu udało mi się i zgodziła się pójść ze mną na kawę, no a później... To było to" - powiedział.

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