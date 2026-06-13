Jeremi Sikorski wziął ślub z uczestniczką "Top Model" i zaśpiewał na własnym weselu! Ładna z nich para?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-13 15:43

Wraz z ciepłymi miesiącami nadszedł sezon ślubny, z którego korzystają zakochane pary w całej Polsce, w tym także te ze świata show-biznesu. Swój związek sformalizował właśnie piosenkarz Jeremi Sikorski. Autor hitu "Wracam" ożenił się ze swoją partnerką znaną doskonale widzom programu "Top Model". Tak wyglądali!

Jeremi Sikorski od lat jest obecny na polskiej scenie muzycznej nie tylko jako wykonawca, ale także jako autor. Ceniony artysta w minionych miesiącach miał na głowie zarówno wiele zawodowych projektów, jak i przygotowania do arcyważnego dnia: ślubu z ukochaną. Piosenkarz ożenił się z Adą Posiadałą z programu "Top Model".

Jeremi Sikorski wziął ślub z ukochaną. Na weselu zaśpiewał specjalnie dla niej

Dokładny termin ceremonii nie był wcześniej znany, jednak pewne było to, że autora i wykonawcę wielu hitów oraz finalistę preselekcji do Eurowizji 2026 pochłaniały ślubne przygotowania. Zaręczyny zakochana para ogłosiła w Poniedziałek Wielkanocny, publikując w mediach społecznościowych romantyczne kadry prosto z góry. Na dłoni przyszłej panny młodej mienił się pierścionek, a szczęście wręcz wylewało się z zamieszczonych zdjęć. Teraz wszystko zdradził kolega pana młodego po fachu, Tribbs.

W sieci zamieścił on krótkie relacje z ważnego dnia. Widzimy na nich, jak Jeremi Sikorski i Ada Posiadała wychodzą z kościoła, a także... jak na własnym weselu artysta zaśpiewał dla świeżo upieczonej małżonki swój utwór "Wracam". Trudno się nie wzruszyć! Fotki znajdziecie w naszej galerii. Redakcja Eska.pl składa gratulacje!

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Jeremi Sikorski wziął ślub z uczestniczką Top Model i zaśpiewał na własnym weselu! Ładna z nich para?
Galeria zdjęć 20

Kim jest żona artysty? Jeremi zdradził nam, jak się poznali

Ada Posiadała była finalistką 13. edycji programu "Top Model" i dziś zawodowo jest związana właśnie z tą branżą. Na jej profilach w mediach społecznościowych możemy odnaleźć mnóstwo zjawiskowych zdjęć z profesjonalnych sesji, a także ujęcia z celebrytami, takimi jak chociażby Kendall Jenner.

Jak modelka poznała się z Jeremim Sikorskim? Piosenkarz zdradził nam to po raz pierwszy przy okazji On Air Music Awards 2026. Jak przyznał, zadziałała magiczna moc Internetu! Napisał do dziewczyny po tym, jak zobaczył ją w "Top Model".

"Zobaczyłem ją na ekranie i wtedy bardzo wpadła mi w oko. Zajęło nam trochę, żebyśmy się poznali. Napisałem do niej na Instagramie, pisaliśmy chwilę, aż w końcu udało mi się i zgodziła się pójść ze mną na kawę, no a później... To było to" - powiedział.

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