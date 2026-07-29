Wzruszające sceny w śniadaniówce. 8-letni Szymon rozczulił Mandarynę i Wiśniewskiego. To on sprzedawał lemoniadę na ulicach Warszawy!

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem. Najpopularniejsza niegdyś para polskiego show-biznesu dała sobie drugą szansę po ponad 20 latach od rozstania. Mimo burzliwego, szeroko komentowanego przez media rozwodu, Marta i Michał przez ten cały czas pozostawali w kontakcie ze względu na swoje dzieci: Xaviera i Fabienne. Pociechy były równie mocno zaskoczone powrotem rodziców, co ich wielbiciele. Xavier w wywiadzie dla Eski przyznał, że wspólnie z siostrą wywnioskowali, iż coś jest na rzeczy, gdy zaczęli częściej widywać mamę i tatę w swoim towarzystwie.

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Mandaryna i Wiśniewski wsparli małego chłopca

Mandaryna i Michał wyciągnęli wnioski z zakończonej ponad dwie dekady temu relacji i dziś niechętnie komentują to, co dzieje się w ich życiu prywatnym. Ku zaskoczeniu wszystkich zawitali razem na kanapę "Pytania na śniadanie". Wokalista i tancerka nie pojawili się tam jednak po to, by opowiadać o łączącym ich uczuciu, a po to, by wesprzeć chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne’a 8-letniego Szymonka. Chłopiec podbił serca internautów, w tym pary, sprzedając na ulicach Warszawy lemoniadę o smaku mandarynkowo-wiśniowym. Dziecko w ten sposób zbierało pieniądze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych.

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Michał Wiśniewski i Mandaryna w "Pytaniu na śniadanie"

Michał i Mandaryna słyną z udziału w akcjach dobroczynnych. Byli małżonkowie nie przeszli obojętnie obok wyjątkowej inicjatywy 8-letniego Szymonka i jego rodziców. Cierpiący na dystrofię mięśniową Duchenne’a chłopiec sprzedawał w Warszawie lemoniadę o smaku mandarynkowo-wiśniowym, zbierając w ten sposób fundusze na leczenie w USA. Szacunkowy koszt podania amerykańskiego leku oscyluje wokół trzech i pół miliona dolarów.

Szymek rozdał ponad 100 litrów lemoniady pod Pałacem Kultury. Dziś w centrum Warszawy królowało Ich Troje! Szymonek rozstawił swoje stoisko i dzielnie sprzedawał lemoniadę mandarynkowo-wiśniową, by świętować najgorętszy news tego lata! Dziękujemy za tak liczne odwiedziny stoiska Szymonka, wsparcie zbiórki, wszystkie Wasze uśmiechy i miłe słowa, które sprawiły, że Szymonek czuł się dziś jak prawdziwy biznesmen! Nasze lemoniadowe zapasy już wyprzedane, ale zachęcamy Was do wsparcia Szymonka zakupem symbolicznej, wirtualnej lemoniady - czytamy na stronie Siepomaga.

W akcję włączyli się Mandaryna i Michał Wiśniewscy. Artyści w towarzystwie Szymonka oraz jego rodziców zawitali do "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedzieli o tym, w jaki sposób można pomóc 8-latkowi. Jeśli cel zostanie osiągnięty, Marta zatańczy z chłopcem, a Michał zaśpiewa - również w telewizji. To ich pierwsze publiczne wyjście razem! Jak widać, w szczytnym celu.