Wzruszające sceny w śniadaniówce. 8-letni Szymon rozczulił Mandarynę i Wiśniewskiego. To on sprzedawał lemoniadę na ulicach Warszawy!

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-29 12:43

Powrót Mandaryny do Michała Wiśniewskiego zasługuje na miano newsa wakacji. Byli małżonkowie zeszli się po ponad 20 latach. Teraz pojawili się na kanapie "Pytania na śniadanie", jednak nie po to, by opowiadać o wspólnym życiu, ale nieść pomoc. Artyści zachwycili się akcją chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne’a 8-letniego Szymona. Chłopczyk, chcąc zebrać fundusze na leczenie w USA, sprzedawał lemoniadę o smaku mandarynkowo-wiśniowym.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem. Najpopularniejsza niegdyś para polskiego show-biznesu dała sobie drugą szansę po ponad 20 latach od rozstania. Mimo burzliwego, szeroko komentowanego przez media rozwodu, Marta i Michał przez ten cały czas pozostawali w kontakcie ze względu na swoje dzieci: Xaviera i Fabienne. Pociechy były równie mocno zaskoczone powrotem rodziców, co ich wielbiciele. Xavier w wywiadzie dla Eski przyznał, że wspólnie z siostrą wywnioskowali, iż coś jest na rzeczy, gdy zaczęli częściej widywać mamę i tatę w swoim towarzystwie. 

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Mandaryna i Wiśniewski wsparli małego chłopca

Mandaryna i Michał wyciągnęli wnioski z zakończonej ponad dwie dekady temu relacji i dziś niechętnie komentują to, co dzieje się w ich życiu prywatnym. Ku zaskoczeniu wszystkich zawitali razem na kanapę "Pytania na śniadanie". Wokalista i tancerka nie pojawili się tam jednak po to, by opowiadać o łączącym ich uczuciu, a po to, by wesprzeć chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne’a 8-letniego Szymonka. Chłopiec podbił serca internautów, w tym pary, sprzedając na ulicach Warszawy lemoniadę o smaku mandarynkowo-wiśniowym. Dziecko w ten sposób zbierało pieniądze na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych.

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Michał Wiśniewski i Mandaryna w "Pytaniu na śniadanie"

Michał i Mandaryna słyną z udziału w akcjach dobroczynnych. Byli małżonkowie nie przeszli obojętnie obok wyjątkowej inicjatywy 8-letniego Szymonka i jego rodziców. Cierpiący na dystrofię mięśniową Duchenne’a chłopiec sprzedawał w Warszawie lemoniadę o smaku mandarynkowo-wiśniowym, zbierając w ten sposób fundusze na leczenie w USA. Szacunkowy koszt podania amerykańskiego leku oscyluje wokół trzech i pół miliona dolarów.

Szymek rozdał ponad 100 litrów lemoniady pod Pałacem Kultury. Dziś w centrum Warszawy królowało Ich Troje! Szymonek rozstawił swoje stoisko i dzielnie sprzedawał lemoniadę mandarynkowo-wiśniową, by świętować najgorętszy news tego lata! Dziękujemy za tak liczne odwiedziny stoiska Szymonka, wsparcie zbiórki, wszystkie Wasze uśmiechy i miłe słowa, które sprawiły, że Szymonek czuł się dziś jak prawdziwy biznesmen! Nasze lemoniadowe zapasy już wyprzedane, ale zachęcamy Was do wsparcia Szymonka zakupem symbolicznej, wirtualnej lemoniady - czytamy na stronie Siepomaga.

W akcję włączyli się Mandaryna i Michał Wiśniewscy. Artyści w towarzystwie Szymonka oraz jego rodziców zawitali do "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedzieli o tym, w jaki sposób można pomóc 8-latkowi. Jeśli cel zostanie osiągnięty, Marta zatańczy z chłopcem, a Michał zaśpiewa - również w telewizji. To ich pierwsze publiczne wyjście razem! Jak widać, w szczytnym celu. 

Michał Wiśniewski i Mandaryna w studiu Pytania na śniadanie wspierają 8-letniego Szymona. O tej akcji przeczytasz na Eska.
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