Jared Leto z kolejnymi oskarżeniami od kobiet. "Uszło mu to na sucho"

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-29 12:39

W 2025 roku dziewięć kobiet oskarżyło popularnego aktora o nadużycia o charakterze seksualnym. Teraz szok wywołała publikacja dokumentu stacji BBC, w którym kolejne poszkodowane ujawniły swoje traumatyczne doświadczenia w kontaktach z Jaredem Leto. Do niektórych wydarzeń doszło ponad dwie dekady temu, gdy kobiety były nieletnie.

Aktor Jared Leto z brodą i długimi włosami. O oskarżeniach kobiet wobec artysty przeczytasz na Eska.
Autor: Dfree/ Shutterstock

W 2025 roku Jared Leto - światowej sławy aktor i muzyk, ceniony za aktywność społeczną - został oskarżony o niewłaściwe zachowania seksualne względem dziewięciu kobiet. Nieco ponad rok później sprawa nabrała tempa. Za sprawą filmu dokumentalnego w BBC pojawiły się cztery kolejne osoby, które zarzucają gwiazdorowi molestowanie. W język nie gryźli się też byli współpracownicy.

Jared Leto w ogniu oskarżeń. Kolejne kobiety przerwały milczenie

Szokujące zarzuty po raz pierwszy ujawnił magazyn "Air Mail" w czerwcu 2025 roku. Na łamach tej prasowej publikacji kobiety ujawniły swoje przykre doświadczenia, których sprawcą na przestrzeni lat miał być Jared Leto. Nagrodzony Oscarem artysta i filantrop miał nie tylko napastować młode dziewczyny już ponad dwie dekady temu, ale też grozić im przemocą na tle seksualnym.

Teraz sprawa zarzutów wobec Leto powraca wraz z dokumentem "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret". Wystąpiło w nim dziesięć kobiet, spośród których dziewięć opowiedziało o doświadczeniu przemocy seksualnej ze strony gwiazdora. Według poszczególnych relacji - 54-letni obecnie aktor miał napastować jedną z ofiar w toalecie, a innej, zaledwie szesnastoletniej, regularnie wysyłać wiadomości o jednoznacznym charakterze. Jak się okazało, relacje dotyczące czynów Jareda Leto sięgają nie, jak do tej pory sądzono, 2006 roku, ale nawet kilka lat wcześniej.

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Aktor nie komentuje sprawy. Zrobili to jego koledzy z Thirty Seconds to Mars

Dokument BBC wywołał prawdziwy szok, jednak sam zainteresowany ani razu przez ponad rok trwania oskarżeń nie odniósł się do zarzutów. Jared Leto milczy jak zaklęty i nie wiadomo, czy zdecyduje się na przerwanie milczenia przed ewentualnym trafieniem sprawy przed wymiar sprawiedliwości. Oszczędni w słowach nie byli za to jego byli współpracownicy z formacji muzycznej Thirty Seconds to Mars.

Jak powiedzieli przed kamerami, zachowanie gwiazdora wielokrotnie budziło niepokój personelu w miejscach, w których zespół przebywał na koncertach. Jared Leto miał zapraszać za kulisy swoje młode fanki, a kiedy zwracano mu uwagę na niestosowność sytuacji, miał odpowiadać, że "wiek to tylko liczba". Wcześniej opowiadała o tym także inna osoba publiczna. DJ-ka Allie Teilz napisała już w ubiegłym roku w sieci: "nie jesteś naprawdę w Los Angeles, dopóki Jared Leto nie próbuje wymusić na tobie czegoś za kulisami". Ujawniła, że została zaatakowana przez aktora, gdy miała zaledwie siedemnaście lat. Bohaterki głośnego dokumentu są jednomyślne: przez 25 lat Jaredowi Leto wiele "uszło na sucho". Do sprawy bez wątpienia będziemy wracać.

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