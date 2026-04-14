Tak Jeremi Sikorski poznał swoją narzeczoną! Po raz pierwszy opowiedział tę historię

Jeremi Sikorski zaznaczył swoją obecność na polskiej scenie muzycznej nie tylko jako wokalista, ale również jako autor piosenek i producent, który na przestrzeni lat współpracował z wielkimi gwiazdami, takimi jak Roksana Węgiel, Justyna Steczkowska czy Julia Wieniawa. W ubiegłym roku Sikorski wypuścił singiel "Wracam", który okazał się sporym hitem i umożliwił mu triumfalny powrót, a najnowszy - "Młodość" - nagrany z bratem, ma szansę powtórzyć ten sukces.

Jeremi Sikorski zaręczył się

Prywatnie Sikorski jest partnerem znanej z programu "Top Model" Ady Posiadały. W Poniedziałek Wielkanocny zakochani opublikowali w mediach społecznościowych kilka zdjęć, za sprawą których poinformowali, że są zaręczeni. Urocze fotki z gór para opatrzyła emotikonami pierścionka i białego serca oraz romantyczną piosenką "Marry you" z repertuaru Bruno Marsa. Tylko u nas Sikorski opowiedział o kulisach poznania przyszłej żony. Aż trudno uwierzyć, że ta historia wydarzyła się naprawdę!

Jeremi Sikorski - On Air Music Awards 2026

Tak Sikorski poznał narzeczoną

W rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem za kulisami gali rozdania nagród On Air Music Awards 2026 Jeremi Sikorski opowiedział o tym, jak poznał swoją narzeczoną. Okazuje się, że wokalista wypatrzył przyszłą żonę, gdy brała udział w programie "Top Model".

Z Adą poznaliśmy się w ten sposób, że zobaczyłem ją na ekranie "Top Model". To historia, którą opowiadam pierwszy raz. Zobaczyłem ją na ekranie i wtedy bardzo wpadła mi w oko. Zajęło nam trochę, żebyśmy się poznali. Napisałem do niej na Instagramie, pisaliśmy chwilę, aż w końcu udało mi się i zgodziła się pójść ze mną na kawę, no a później... To było to - powiedział w rozmowie z Eska.pl.