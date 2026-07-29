Słowenia w półfinale Ligi Narodów. Zmierzy się z Polską?

Zacięty mecz ćwierćfinałowy

Pierwszy pojedynek turnieju finałowego w chińskim Ningbo okazał się bardziej wyrównany, niż sugeruje wygrana 3:0 Słowenii nad Turcją (25:21, 35:33, 39:37). W pierwszej partii Turcja prowadziła 10:8, ale po serii punktów Słowenia odwróciła wynik na 14:11. Ostatecznie, mimo remisu po 20, tureckie błędy w końcówce zadecydowały o porażce 21:25.

W drugim secie drużyna trenera Fabio Solego wygrywała 15:12, po czym rozpoczęła się walka punkt za punkt. Słoweńcy wyszli zwycięsko z gry na przewagi, wygrywając 35:33 po błędzie w ataku Adisa Lagumdziji. Trzeci set to kolejna emocjonująca końcówka, w której Turcja obroniła wiele piłek meczowych, by ostatecznie ulec Słoweńcom 37:39. Liderami zespołu wygranego byli Rok Mozic (25 punktów) i Nik Mujanovic (20 punktów).

Kto będzie rywalem w półfinale?

Zwycięstwo pozwala Słowenii zameldować się w półfinale Ligi Narodów, co oznacza wyrównanie ich najlepszego wyniku z dwóch poprzednich edycji rozgrywek. Teraz Słowenia czeka na rozstrzygnięcie meczu Polska - Ukraina, z którego zwycięzca będzie ich przeciwnikiem w drodze do finału. Mecz Polaków zaplanowano na czwartek na godzinę 13:30.

Pozostałe mecze ćwierćfinałowe to starcia Japonii z Chinami oraz Włoch z USA. Polscy siatkarze mają w swoim dorobku aż sześć medali Ligi Narodów, w tym dwa złote zdobyte w latach 2023 i 2025. Turniej odbywa się od 2018 roku, kiedy to zastąpił on Ligę Światową.